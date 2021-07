Vocación: enfermera jubilada volvió como voluntaria para ayudar en la vacunación

Una enfermera jubilada volvió a trabajar como voluntaria para colaborar con la campaña de vacunación contra el coronavirus en Río Negro.



María Elena Massa, licenciada en Enfermería y con 43 años de trabajo en el Hospital público de Cinco Saltos de Río Negro, se jubiló antes de la pandemia de Covid-19, pero decidió volver a la actividad, como voluntaria, para ayudar en la Campaña Nacional de Vacunación contra la Covid-19 que se despliega en Río Negro, informó el Gobierno provincial.



"Cuando comenzó la campaña de vacunación, no dudé en ofrecerme para acompañar, para ayudar y dar una mano, porque sé que la vacuna es la única que nos puede salvar de la pandemia", resaltó Massa, en declaraciones al Gobierno provincial.



La enfermera destacó que también se desempeñó más de 20 años como epidemióloga, y que retornó al trabajo luego de recibir la inoculación contra la pandemia, también con el objetivo de cumplir con la promesa que le realizó a Chavela, la jefa de Vacunación de la zona.



Massa se encuentra aplicando las dosis que llegan semanalmente a la localidad rionegrina junto a su jefa desde marzo pasado.



"La verdad que yo quiero que salgamos de esto lo más pronto posible, y esta es una de las herramientas principales que tenemos, aparte del distanciamiento y el uso del barbijo", aseguró.



María Elena contó que las jornadas de vacunación provocan un gran cansancio físico y que nunca había vacunado a tantas personas en su vida, ni siquiera en sus épocas de enfermera inoculando en Cinco Saltos y la región.



"Son jornadas maratónicas desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero me pongo feliz de vacunar, porque mi tiempo no está perdido y de alguna forma estamos combatiendo al coronavirus que vino a alterarnos la vida, cansada pero feliz", agregó.