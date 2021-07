Tremendo susto: vecina encontró una víbora venenosa en la vereda de su casa

Una vecina, encontró este domingo una yarará en la vereda de su casa, en villa Zorraquin Concordia. La mujer, llamó a los Bomberos para que deriven al reptil al Instituto Malbrán y elaboren suero antiofídico.

“Cuando me asome por la terraza encontré esta yarará, y no se me ocurrió matarlo, sino que llame a los Bomberos para que lo recojan para hacer antiofídico”, comenzó narrando la vecina en un video al que accedió Elonce.Y añadió: “Los bomberos me dijeron que ya no hacen eso, así que vinieron a buscarla con elementos específicos y la iban a liberar en un lugar donde no haya muchas personas”.