En Gualeguaychú el 51,5% de los nacimientos son por cesárea

En el hospital público se registraron 906 nacimientos, de los cuales 439 fueron por parto natural y 467 fueron por cesárea. Estos números representan el 48,4% en partos naturales y 51,6% de cesáreas.



En 2017, las cifras alertaban que en Argentina el 40% de los nacimientos se daban por cesárea y vaticinaban que si seguía esa tendencia “en 2025 el 50% de los bebes nacerían por medio de esta práctica”. En Gualeguaychú, el porcentaje se superó cuatro años antes.



Dos trabajos que publicados en Paediatric and Perinatal Epidemiology agregan evidencias sobre este escenario.



Un análisis realizado en 259 hospitales de 20 países de ingresos medios y bajos, muestran que entre 2004 y 2011 esta modalidad aumentó, en promedio, un 4% anual.



Una de las regiones con mayor tasa de cesáreas es América latina, con alrededor del 40,5%.



En tanto, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este procedimiento no debería exceder el 15% de los partos, por lo que en nuestra ciudad el porcentaje se superaría largamente tanto en instituciones médicas públicas como privadas.



En el 2020, las cesáreas aumentaron un 12%, en relación al 2017 y llegaron al 37%, según la publicación “Evolución Tasa Global de Cesáreas. Red Obstetricia”.



Los datos surgen del informe “Parir en pandemia”, publicado por la Mesa de Trabajo sobre Protección de Derechos del Parto y Nacimientos Respetados de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



La importancia de "la hora sagrada": "No hay que mecanizar el nacimiento"



Micaela Arrate es pediatra, y su trabajo siempre es a favor de lo natural y el respeto a los tiempos de la mamá y su bebé.



ElDía conversó con ella para despejar algunas dudas respecto de la importancia del parto respetado (que también incluye a las cesáreas).



¿Hay algún impedimento para parir con vuelta de cordón?



-No hay ningún impedimento en parir con una vuelta de cordón; el bebé no se va a estrangular; pero muchos médicos ponen a la mamá en el lugar que “si llega a pasar algo, es tu responsabilidad”. Sí se puede estrangular el cordón, pero al momento del nacimiento, se desenreda y listo.



¿Cuáles son las intervenciones que se hacen por rutina?



-Muchas veces se hacen muchas cosas de rutina por las dudas; pero si no es necesario, es preferible que todo se desencadene de manera natural. El parto va a avanzar con los tiempos del cuerpo de la madre. De repente ¿ahora las mujeres necesitamos de oxitocina sintética para poder parir? No… vamos generando oxitocina de manera que el cuerpo la vaya pudiendo tolerar y que no sea algo doloroso; el tema es que hay que esperar.



Se pueden poner 10 unidades de oxitocina sintética para provocar las contracciones y el avance del parto. Si colocan 3, 4 a la vez, van a provocar mucho dolor porque el cuerpo ya está produciendo esa hormona. Seguramente se va a acelerar el parto, pero ¿a costa de qué? ¿De agotar a la mamá y de someterla al dolor?



¿Hasta qué semana se espera un parto?



-Un embarazo a término es entre la semana 38 y la 42; eso es totalmente normal. Nos fijamos en la FUM (Fecha de Última Menstruación) y en las ecografías, pero esto es siempre, más o menos dos semanas.



Culturalmente ahora queremos controlar y organizar todo, ya y ahora. Y en estos casos eso no debería resultar así. No importan las vacaciones del médico, ni el trabajo de la mamá. Estás por parir, y se detiene el mundo porque es un momento único y sagrado.



¡Las mujeres podemos parir de manera natural… sino, estaría despoblado el mundo o no hubiéramos evolucionado!



¿Cuándo es necesaria una cesárea?



-Las cesáreas son necesarias, pero para salvar vidas; no para organizarle la agenda a nadie, ni para acortar los tiempo de trabajo de nadie.



Si el médico te pone una fecha límite, como si fuera una fecha de vencimiento, entras en un momento de estrés, de contener, de retener, todo lo contrario a lo que necesitamos a la hora de parir. Por supuesto que siempre tenemos que tener en cuenta que pueden ocurrir complicaciones, pero no es en la mayoría de los casos.



Generalmente, la cesárea se indica por falta de progresión del parto, que es algo muy subjetivo, porque un trabajo de parto puede tardar entre 8 y 12 horas tranquilamente, pero si a las 2 horas te mandan a cesárea, claramente no hubo una espera.



Otra indicación podría ser por una cirugía en útero de la madre o por pólipos en el útero que obstruyan la salida; o que la mujer haya tenido dos o más cesáreas. Una sola cesárea, no es indicación de otra cesárea. Si pasaron dos años del nacimiento, pueden tener tranquilamente un parto natural.



A los médicos nos formaron desde “la enfermedad y el diagnóstico”, pero muchas veces sólo tenemos que acompañar a la persona; siempre utilizando la tecnología que tenemos a mano, porque nadie habla de volver a la prehistoria, pero no hay que mecanizar el nacimiento.



¿Qué es la hora sagrada?



-La hora sagrada es súper importante desde lo fisiológico para la mamá y el bebé; va a repercutir en la lactancia, en sus defensas, su nivel de hierro. Es muy importante que el bebé, al salir del útero sea puesto rápidamente con su mamá, piel con piel.



El cordón umbilical va a seguir latiendo y brindando un importante flujo sanguíneo. Cuando eso se detiene, ahí se corta. No es necesario sacarlo con urgencia a pesarlo, medirlo o vacunarlo. Eso puede esperar unos minutos, pero el contacto con la madre es clave para la lactancia, las defensas y muchísimos beneficios más.