Identidad no binaria: “El alma no tiene género”, aseguró entrerriano

A partir del último miércoles, las personas no binarias podrán tener un DNI acorde a su identidad de género. La decisión del Gobierno Nacional implica la incorporación de la nomenclatura “X” (que se suma a la “F” de femenino y la “M” de masculino) como opción a la hora de consignar el género. El objetivo de esta iniciativa es garantizar el derecho a la identidad de género de las personas que no se autoperciben varones ni mujeres.La no binaria es una de las identidades más invisibilizadas y sobre las que pesa un mayor desconocimiento. De hecho, son muchos los prejuicios y las falsas creencias vinculadas a la misma.“Todas las almas son no binarias, el alma no tiene género”, dice. Y sostiene que “esto existió siempre, un montón de culturas antiguas hablan de los andróginos y la androginia está en todas las religiones antiguas, porque los dioses no tienen género, son no binarios”.“Siempre me consideré andrógino, que es una de las categorías de lo no binario. No me satisfacía del todo el concepto, pero era lo más parecido a lo que sentía. Cuando me encontré con el concepto de no binario por primera vez, creo que fue a través de una página de Facebook, me cerró más la idea”, reconoce quien, en más de una oportunidad sufrió las consecuencias de mostrarse diferente: “En el profesorado hasta me prohibieron rendir por la forma en que iba vestido y eso que era abanderado de la bandera de Entre Ríos, con excelentes notas”.“En mi caso, lo estético es un proceso creativo. Puedo no dibujar, no pintar, no hacer muchas cosas, pero al menos me visto. Si puedo hacer de eso un proceso creativo, genial”, sostiene. Y asume que “así como muchas veces sentí la ferviente necesidad de expresar quien soy, me he encontrado muchas veces en la situación de dejar un currículum y saber que no me iban a llamar nunca”.Esos principios se evidenciaron de manera muy temprana en su vida, desde chico se vistió con los camisones de su mamá y se supo fanático de los anillos. “Siempre jugábamos con mi hermana a disfrazar a mi mamá y yo era el responsable de combinar los accesorios con la ropa”, recuerda. Y asegura que “la diversidad va más allá de la comunidad LGBT, la diversidad es todo, los heterosexuales también son diversos, hay un montón de orientaciones sexuales, hay un montón de géneros y hay un montón de entrecruzamientos entre esos géneros y orientaciones”.