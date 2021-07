“Cerrito olímpico”: familiares y amigos de Julián Azaad palpitan su debut

Video: Familiares y amigos de Julián Azaad palpitan su debut en tokio

Este viernes comenzaron los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Entre Ríos está presente en diversas disciplinas y a partir de las 22 horas, hará su debut la dupla de Julián Azaad, oriundo de Cerrito y Nicolás Capogrosso en beach vóley., viajó hasta la localidad y dialogó con amigos y familiares del deportista, horas previas al debut.Lautaro, un íntimo amigo de Julián, contó aque viven juntos y estudiaron profesorado de Educación Física. “Compartimos muchas cosas. Durante el 2014, cuando él se perfiló para ser un deportista profesional y yo para el lado del entrenamiento, me pido asesoramientos para tener una rutina”.En tanto Juan Cruz, otro amigo, dijo que “para nosotros es un orgullo, tantos momentos compartidos durante toda la vida y que hoy en este en Tokio representando a la Argentina y a Cerrito, es algo increíble. Todavía no caigo, pero cuando lo vea en la tele voy a decir `ese es mi amigo´”.En las comunicaciones que realizan con Julián, tratan de “distenderlo y no hablar del deporte. Queremos sacarle la presión de que tiene que representar al país y dar lo mejor”.Julián es “un poco gruñón, pero es un excelente amigo. Tenemos algunos debates que surgen, pero somos muy amigos”.“La gente está orgullosa y emocionada. Pase lo que pase, cumplió su objetivo y todos estamos muy felices”. Elonce.com