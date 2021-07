Municipios salteños sortearán motos y dinero para incentivar la vacunación

Se trata de las localidades de El Carril y Chicoana. Será para residentes y sin importar el rango etario. El objetivo es alcanzar la inmunidad de rebaño en la población.



Los municipios salteños de El Carrill y Chicoana sortearán tres motos para incentivar la vacunación contra el coronavirus, especialmente en los más jóvenes.



Sin embargo, para participar del mismo es excluyente el rango etario, ya que la única condición es ser residente de alguna de otras dos localidades del norte argentino.



"Entendemos que necesitamos lanzar un incentivo para que la población más joven se vacuna y entre todos alcancemos la inmunidad de rebaño", dijo a Cadena 3 el intendente de Chicoana, Esteban Ivetich.



Explicó que la misma se logración con el 80% de la población vacunada y que, según los registros oficiales de Salud, sólo se inoculó la dosis contra el coronavirus el 30%.



"Nació como una iniciativa de promoción de la salud, porque lo que se busca es premiar aquel que se vacunó e incentivar el que aún no lo hizo", agregó el intendente.



Las motos serán para el El Carril y Chicoana. "Creo que hay muchas opciones de incentivos, pero nosotros elegimos esto, entre tantas, y el trabajo de concientización", concluyó Ivetich.



Otro pueblo salteño sortea dinero

A raíz de la poca convocatoria a los centros de vacunación en La Viña, Salta, la intendenta Elizabeth Sánchez decidió incentivar a los jóvenes con un bono para inmunizarse contra el Covid.



"Los encargados de la campaña de vacunación me comentaron que en el grupo de 18 a 24 años había una resistencia. Solamente se vacuno el 40 por ciento", explicó la intendenta.



De esta manera, indicó que el primer premio es de $10.000; el segundo, de $5.000; tercero y cuarto, de $3.000; y quinto y sexto, de $1.000.



"Si no se da lo que uno tiene previsto, tomaremos otro tipo de medida como no concurrir a algún evento si no se tiene la vacuna colocada", concluyó.