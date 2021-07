Pesar en Crespo por la muerte de la hija del fundador de la firma Sagemüller

Sobre la reconocida familia industrial

que aún quedaba con vida. La triste noticia llegó hasta la ciudadanía crespense, cosechando muestras de dolor y expresiones de condolencia a la familia.Irmgard tenía cuatro hermanos más, pero ya todos habían fallecido, por lo que, con su partida,Horas después de la última despedida, Jorge Marmolejo, yerno de Irmgard, en declaraciones a, comentó: "Es un momento muy triste. Estaba a seis meses de cumplir sus 98 y pensamos que podía seguir viviendo unos años más, porque era de una salud muy fuerte, con vitalidad, lúcida, estaba muy bien.Pero igualmente nos deja tranquilos que ha llevado una vida que la encontró muy bien a los 97, lo cual no es poca cosa.De hecho, hubiera podido someterse a una cirugía, pero los médicos no lo recomendaron por su edad y los riesgos o complejidades para afrontarla, lo que implica en el contexto general, cuestión que entendimos".Irmgard estaba desde hace unos años viviendo con su hija Cristina, conocida como "Tique" y su yerno Jorge. Además, compone la familia que construyó, su otra hija Lucy, teniendo actualmente 6 nietos y 12 bisnietos.A veces hasta parecía autoritaria, pero es una manera con la que impuso en sus hijas una forma de ser muy correcta, continuaba bregando por la rectitud en todos los integrantes", destacó su yerno.Recordando el lugar que ella ocupa en, Jorge referenció a Irmgard Carlota Berta Sagemüller:. Sin querer dañar ningún antecedente ni nada que se le parezca, fue alguien muy importante para el impulso que tomó como comunidad. Él fue un gran trabajador, destacado en su rubro comercial, comprometido con la ciudadanía, sé que participó activamente. Mi suegra estuvo muchos años como directora de la empresa y después se vino a Buenos Aires, en los años '59 aproximadamente, cuando sus hijos terminaron el secundario y comenzaron a cursar sus estudios en esta provincia. Pero eso no quitó el contacto con sus amistades en Crespo y también los viajes que esporádicamente se hacían, hasta no hace mucho incluso"."Hemos ido a Crespo, recuerdo cruzar de Santa Fe a Entre Ríos por la balsa y en esos tiempos era más habitual viajar, pero con los años se hicieron más distante esas visitas. Sin embargo,, afirmó Jorge, dando cuenta también de la vitalidad de la hija de don Otto.Sus restos quedaron en Buenos Aires. Al respecto, el yerno manifestó: "Mi señora me dijo que ella no quería ser cremada, una decisión que yo no sabía, pero que atendiendo ese pedido, evaluamos otras alternativas. Por la situación de pandemia, no se permiten despedidas numerosas, todo es muy protocolar aquí, de manera que fue algo íntimo. Decidimos que sus restos fueran sepultados -este jueves- en lo que se llama predios parques, más precisamente en el Cementerio Alemán de Pablo Nogués. Allí descansan personas inglesas y alemanas, en respectivos sectores. Nos pareció un lugar adecuado a lo que hubiera pretendido".