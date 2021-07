Colectiveros de Gualeguaychú iniciaron un paro por tiempo indeterminado

Los más de 20 trabajadores de Buses Gualeguaychú definieron iniciar un paro este jueves, por lo que no circula ningún colectivo de las Líneas 1 y 4.



Juan Capurro, delegado de la empresa, confirmó que "hoy arrancamos el paro, estamos viendo hasta cuándo, si la empresa va a ser una propuesta de pago será analizada y sino hasta que no depositen la plata que están debiendo no saldremos a trabajar", aseguró.



Capurro planteó que "todo tiene una negociación dónde se puede hablar, pero de esta empresa nunca tenemos respuesta de nada", y describió que "ya tenemos dos meses sin cobrar, en mayo y junio no hay nada, tampoco el aguinaldo y llega un momento que se pone tensa la situación".



"Que la gente sepa que no paramos porque queremos, sino porque no nos quedan otras opciones", concluyó.



Por su parte, el secretario gremial de UTA Sergio Groh añadió a El Día que el paro es "debido a la situación delicada de los trabajadores: hay mucho atraso de sueldos, de cifras no remunerativas, del aguinaldo... nosotros siempre tenemos mucha paciencia, pero todo tiene su límite y ya realmente no se puede tolerar", aseveró.



Groh consideró que "si bien los subsidios nacionales están atrasados porque se está trabajando en una nueva metodología para aumentarlos, la empresa ya tiene deudas con los trabajadores desde el año pasado cuándo si los recibía".



"Todo este tiempo venimos hablando con la empresa, llevamos meses, pero no hemos tenido respuestas favorables a nuestros reclamos", recriminó.



Finalmente, "a los pasajeros de nuestra ciudad le pedimos disculpas porque son una víctima más como los trabajadores", concluyó.