¿Cuáles son los celulares con mejor navegabilidad?

¿Cómo reconocer un celular con buena navegabilidad web?

Mejorar la experiencia del usuario

Seguro coincidimos en que los teléfonos celulares ya casi no se usan para la función para la que han sido creados, hablar por teléfono. Hoy no es ningún misterio que usamos más nuestros dispositivos para navegar por internet en todas sus versiones, que para comunicarnos a través de la línea telefónica.Entonces, teniendo en cuenta cuál es nuestra prioridad a la hora de elegir un teléfono, es importante analizar algunos puntos referidos a la navegabilidad, la accesibilidad y la usabilidad de los celulares Estas tres palabras que juntas parecen un trabalenguas pero que son las funciones que más deberían interesarnos a la hora de elegir un nuevo dispositivo móvil.Dentro de las marcas más elegidas entre los usuarios, destacamos a loscomo uno de los preferidos a la hora de buscar combinar calidad, tecnología, diseño y navegabilidad.Pero ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de estas cualidades fundamentales que todo celular de hoy debe tener?Lo primero que demos hacer es definir a que nos referimos cuando hablamos de navegabilidad, y es ni más ni menos que la manera en la que el usuario va a desplazarse entre los contenidos del dispositivo.Cada marca de celulares tiene su propio diseño y su manera particular de llevar al usuario a través de los contenidos del sistema, y es cierto que algunos usuarios ya tienen el hábito de manejarse con el software que ya conocen, y es por eso que algunas marcas como Samsung, por ejemplo, conserva a sus clientes cautivos y les ofrece cada vez mejores interfaces, más sencillas y predictivas.Teniendo en cuenta lo que mencionamos acerca del manejo cómodo y predictivo de las funciones del teléfono, podemos comenzar diciendo que las compañías mantienen sus sistemas de navegación exclusivos por el sólo hecho de que les resulta más fácil que sus clientes vuelvan a elegirlos porque están acostumbrados a sus diseños.La manera en la que organizan y categorizan los iconos y las funciones, en general, se van calcando de un modelo a otro, y producen en el usuario una sensación de acostumbramiento y de hábito que luego es difícil que quieran cambiar, siempre y cuando, encuentren que es cómodo y sencilla.Es muy importante que las funciones del teléfono sean predictivas, es decir, que aún sin conocer el modelo, el usuario pueda intuir por donde ir para acceder a las funciones del menú y para configurar todas las aplicaciones.Estas cuestiones básicas, hacen la diferencia a la hora de elegir un nuevo dispositivo, más allá del precio ; y de alguna manera explicaría porque los consumidores se aferran tanto a las marcas ya elegidas. Porque de alguna manera han generado un hábito en el uso y en la forma de navegar que luego es incómodo tener que cambiar.Con respecto a la accesibilidad y a la usabilidad, si bien parecen términos similares, en cuanto a lo que significan en función del uso del dispositivo, la usabilidad se refiere mas a la sencillez y claridad de los íconos y funciones, y la accesibilidad está mas vinculada a que todas las personas, independientemente de su condición física, puedan tener fácil acceso al uso de las herramientas y funciones básicas del teléfono celular elegido.Dentro de las premisas principales de cualquier empresa de telefonía móvil, está la de que el usuario obtenga cada vez más y mejores experiencias y que sienta que es el quien decide que hacer con el dispositivo y no que sea el software el que lo condicione en que se puede hacer y que no.Muchas veces podemos ver que muchos teléfonos de alta gama y de última generación poseen demasiadas funciones y que no siempre podemos usarlas todas. Sin embargo, si la navegabilidad es óptima, seguramente llegaremos invariablemente a encontrar esas funciones y las probaremos aún si son demasiado complejas.Esa es la gran ventaja que encontramos en los dispositivos de las grandes marcas, dan al usuario la libertad de elegir que hacer, en lugar de limitarlo a hacer sólo lo que el teléfono quiere que haga, y eso es algo que los fanáticos de Samsung saben a la perfección a la hora de inclinarse por sus productos.