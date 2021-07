Entrerriana perdió cartera con $90.000, alguien la encontró y se la devolvió

Miguel Matius es trabajador del teleférico de la ciudad de Salta y, durante su jornada laboral este miércoles, encontró un bolso con documentos, tarjetas y cerca de $90 mil.



Sin dudarlo un segundo, el hombre buscó por Facebook a la dueña y le devolvió sus pertenencias.



"Cuando fui a sanitizar la góndola para que suba un matrimonio, encontré la cartera. La dejé en mi sector, nadie había venido a reclamar", contó Miguel, en diálogo con Cadena 3.



Y agregó: "Como no había número de teléfono en ninguno de los documentos, la busqué por su nombre en Facebook y le dejé un mensaje".



La dueña era una mujer de Entre Ríos que estaba de vacaciones en Salta con su esposo y sus hijos. Según le dijo a Miguel, se habían ido al Tren de las Nubes y no sabían dónde la habían perdido.



"La señora tenía una angustia y una desesperación, estaba llorando. Cuando le entregué la cartera, sacó un fajo de dinero y lo contó. Había casi $90 mil", expresó.



"La satisfacción que tengo es haber podido ayudar a esa familia a que sigan con sus vacaciones", añadió y dijo que no es la primera vez que encuentra cosas en su trabajo. "Que la gente se quede tranquila, que cuando pierden algo en el teleférico, si lo encuentro yo, se lo voy a devolver".