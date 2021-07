Cuándo competirán los entrerrianos en Tokio: Azaad será el primero en debutar

El cronograma de los entrerrianos

Entre los 178 los deportistas argentinos que estarán participando de los Juegos Olímpicos en Tokio habrá cuatro entrerrianos. Se de Ana Gallay (Nogoyá) y Julián Azaad (Cerrito), con sus respectivas parejas, en Beach Vóley; Sabrina Germanier (Colón) en la Selección de Vóley; y Brian Arregui (Villaguay) en Boxeo.Este viernes por la noche, el cerritense marcará el debut de los deportistas entrerrianos en la cita olímpica. Será un momento histórico a nivel nacional para este deporte, dado que por primera vez en la historia el Beach Volley argentino contará con una dupla masculina y otra femenina en una misma edición de los Juegos Olímpicos. Yen cada una de las duplas habrá un entrerriano, dado que en la rama femenina está Gallay22.00 Beach Volley: Azaad-Capogrosso vs Alison-Alvaro (Brasil)09.00 Beachi Volley: Azaad-Capogrosso vs Brouwer-Meeuwsen (Países Bajos)23.00 Beach Volley: Azaad-Capogrosso vs Lucena-Dalhausser (EE.UU.)23.00 Beach Volley: Gallay-Pereyra vs Agatha-Duda (Brasil)23.00 Beach Volley: Gallay/Pereyra vs Bansley/Brandie (Canadá)08.00 Beach Volley: Gallay-Pereyra vs Wang-Xia (China)08.00 Beach Volley: Gallay-Pereyra vs Wang-Xia (China)07.00 Boxeo: Brian Arregui – preliminares 63-69 kg23.00 Vóleibol: Argentina vs. Estados Unidos (femenino)21.00 Vóleibol: Argentina vs. Rusia (femenino)21.00 Vóleibol: Argentina vs. Italia (femenino)02.20 Vóleibol: Argentina vs. Turquía (femenino)04.20 Vóleibol: Argentina vs. China (femenino)