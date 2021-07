Le robaron PC con fotos de su hija que murió de cáncer: su desesperado pedido

El lunes, a las 7.50 de la mañana, la ambientalista Erica Hahn salió a trabajar, como cada día. Pero esperó al compañero que la llevaría a la oficina del lado de la vereda en lugar de permanecer detrás de las rejas que protegen su casa de Villa Morra, en la localidad bonaerense de Pilar. Un motochorro que llegó antes la tiró al piso y le arrancó todas sus pertenencias, entre ellas, una computadora con fotos que atesoraba de su hija Luli, que murió de cáncer hace 5 años.“Hice mal en salir y no quedarme del lado de adentro. De repente veo una moto que se detiene frente a mi casa y me pregunta por una calle, después me empieza a gritar que le de todo. No sé si tenía un arma, fue todo muy rápido, me tiró al pisó y me sacó los bolsos. En la mochila no tenía nada de valor y la notebook que se llevó tiene varios años y no funcionaba bien, pero tiene un gran valor sentimental: tenía guardadas fotos que había sacado mi hija con una cámara y quiero recuperarla”, pidió Hahn en diálogo con TN.La ambientalista pidió auxilio para recuperar el dispositivo a través de las redes sociales. Se trata de un ordenador marca BGH Positivo, color plateado y negro, con calcomanías referentes a temas ambientales (humedales, inundados) y una flor al lado del touchpad. El bolso en el que estaba guardada es color rosa con “pintitas blancas”.“No sufrí ninguna herida, aunque por el golpe después me dolió la espalda. No puede ser que salgas a trabajar y te pasen estas cosas, pero es algo que ya es algo común. Es triste. Tuve la suerte que no fue tan violento y no me lastimaron”, se lamentó la víctima del robo. “Justo en esta cuadra no hay cámaras, hay un descampado que tiene salida directa a la ruta 8, por donde los ladrones se escapan, pero el tema es que, hoy, todo es inseguro. La diferencia de que pase acá o en otro lado, es que el robo no quedó registrado en video”.En la máquina, que compartía con su hijo para tomar clases por zoom, también atesoraba los trabajos que hizo en conjunto con el abogado ambientalista Gustavo Madeira, que murió por coronavirus meses atrás. “Tengo su voz grabada sobre los informes que hicimos”, comentó Hahn. En el dispositivo también tenía material respecto a su tarea en otros barrios y cursos ambientales.Sus amigos publican las fotos en redes y sitios de venta alertando a los usuarios en caso de que aparezca la computadora a la venta. También ofrecen una recompensa. Hahn pide, a la vez, que las personas que tengan información se comuniquen a su celular: 11-5959-5883.