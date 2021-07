Con el sorteo de un 0km, municipio logró que más vecinos acudan a vacunarse

Desde el municipio se Monte Hermoso se observa con optimismo el efecto que causó el anuncio del sorteo de un 0km para los mayores de 18 años de edad que se vacunen contra el coronavirus. "Desde el lunes en que abrimos el vacunatorio llevamos vacunados más del 15 por ciento de lo que esperábamos que se anotaran", contó en principio el intendente Alejandro Dichiara a La Voz del Pueblo.



Explicó que con la idea en marcha las más de dos mil personas de la población activa que aún no se vacunó, se acercó al vacunatorio. "Ya se vacunaron cerca de 300 personas en sólo cuatro días, con lo cual estamos muy contentos", expresó.



De todas maneras el mandatario no dejó pasar por alto que "el auto se pagó solo con la difusión que tuvo el nombre de Monte Hermoso a partir de la iniciativa, y la idea muy buena que tuvo el secretario de Salud, Jorge Busca".



Acceso

Pero Monte Hermoso también es noticia porque desde el municipio se decidió levantar las restricciones de acceso. "Las limitaciones no dependen de la fase; teníamos cerrada la entrada porque veíamos que se nos estaban yendo mucho a la noche los chicos y jóvenes ?fundamentalmente- hacia Coronel Dorrego o Bahía Blanca para ir a boliches o bares; y volvían a la madrugada. Iban a lugares que sabemos que tienen circulación comunitaria de virus, en horarios en los que en Monte Hermoso está todo cerrado y todo el mundo adentro. Ese es el motivo pr el que teníamos cerrado de 20 a 6 de la mañana", contó a este diario.



Para tomar la medida dijo que también se tuvo en cuenta el avance del programa de vacunación. "Como fuimos vacunando a todo el mundo y se vienen las vacaciones de invierno, y hay personas que entran a la madrugada por un tema u otro; y además estamos en cinco o seis casos diarios, decidimos levantar la restricción del acceso en cuanto a tener abierto todo el día", precisó.



Por otro lado Dichiara le quitó dramatismo a la actual fase 2 que el distrito transita. Señaló en este sentido que "es porque el promedio que saca la Provincia está bien, pero es producto que Monte Hermoso venía sin casos, o con uno o dos, y subimos a diez, doce o quince en los últimos 20 días, pero después bajamos a siete u ocho. Aumentó tanto porcentualmente los casos que nos hizo bajar de fase, pero cuantitativamente son pocos los casos ?todavía- que hay en la ciudad, gracias a Dios", sostuvo.



El municipio ya tiene a casi el 100% de su población adulta vacunada con al menos una dosis; y se espera que en breve el distrito vuelva a fase 3.



Hasta este cambio en las restricciones de acceso sólo se podía ingresar o salir libremente de Monte Hermoso entre las 6 y las 20 de cada día; y únicamente podían hacerlo aquellos que transitaran una emergencia o debieran resolver una circunstancia grave.