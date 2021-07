Marcharon para pedir justicia por entrerrianos atropellados en Corrientes

En la esquina de Rocamora y 25 de Mayo, partió una nueva marcha para pedir justicia por Ángel y Mateo, un padre de 32 años y su hijo de 12, ambos oriundos de Gualeguaychú que murieron en febrero pasado en Corrientes cuando fueron atropellados por el empresario Matías Piattoni, quien manejaba su Ford Mustang supuestamente bajos los efectos del alcohol y las drogas.



El motivo de esta última marcha fue por el cambio de carátula en la causa, que no sólo le permite al acusado esperar el juicio en libertad, sino que bajó considerablemente la pena que podría recibir, que va de los 3 a los 6 años de cárcel.



Es que, a principio de este mes, la Cámara de Apelaciones de Corrientes cambió la carátula de doble homicidio doloso en dolo eventual a homicidio culposo, por lo que el empresario Matías Piattoni fue excarcelado.



Fueron alrededor de 50 personas los que acompañaron la marcha a lo largo de 25 de Mayo y en el acto que se realizó frente al Palacio de Tribunales. Las pancartas mostraron pedidos de Justicia para las víctimas de la tragedia de Corrientes, pero también que se sancionen leyes viales para que cambie la situación.



“Los jueces de la Cámara de Apelaciones Diego Nuñez Huel, Héctor Cornejo y Mario Alegre fueron los que lo liberaron. A ellos se les pagó 4 millones de pesos para cambiar la carátula. Piattoni está en su casa con su familia, pero Ángel y Mateo no van a volver más a sus hogares. No puede ser que los asesinos no vayan presos”, denunció con dureza en el acto central frente al Palacio de Tribunales de Gualeguaychú Paula, abuela de Mateo y suegra de Ángel.



Piattoni se encontraba detenido en las dependencias de la Unidad 6 de San Cayetano, Corrientes, por estar imputado por el siniestro vial en el que murieron Ángel Gómez y su hijo Mateo el pasado 13 de febrero, tras ser atropellados por el automóvil que conducía. El choque fatal ocurrió alrededor de las 6.30 en el kilómetro 1.038 de la Ruta 12, entre un auto marca Ford Mustang GT y una motocicleta Yamaha Crypton.



Por su parte, Jésica, hermana de Ángel, sostuvo que “queremos un cambio de carátula, por eso estamos reunidos en este acto. La Justicia nos dio la espalda. A mi hermano y a mi sobrino les dio la espalda. Es una vergüenza que una mamá haya quedado sola con dos niños y tenga que salir a la calle a pedir justicia. Pedimos que cambie de una vez la situación y que por una vez la Justicia sea para el pobre y no para el rico, porque con plata podés cambiar cualquier Ley y cualquier carátula”.



El pedido de Justicia tuvo el apoyo de víctimas de crímenes en Gualeguaychú, como el caso de los familiares y amigos de Daniel Giménez, asesinado a puñaladas hace seis meses atrás y que el principal acusado también está esperando el juicio en libertad.



“Lo que les pasó a los chicos, no tendría que haber pasado. Pero pasó por culpa de un asesino que salió borracho y drogado a alta velocidad en un Ford Mustang. Èl sabía que si salía así podía matar a quien se cruzara en su camino. Y justo eso pasó: se cruzó de carril y masacró a Ángel y a Mateo. La jueza, para que no escapara, lo mete preso, pero el abogado de él cambia la carátula para que este señor asesino no vaya tantos años presos y espere el juicio en libertad”, explicó Paula en el acto que finalizó a las 19 horas.



“Es injusto para todas las familias, es doloroso tener que salir siempre a pedir Justicia. ¿Con qué necesidad? Creo y mantengo firmemente que las leyes están caducas y obsoletas. No puede ser que una vida valga de 3 a 6 años de cárcel para el culpable. ¡Es una vergüenza!”, afirmó la hermana de Ángel, quien finalmente concluyó: “La Justicia pasó por alto muchos agravantes, y que porque somos de la clase media trabajadora creen que pueden manejar todo a su antojo. En este caso son tres jueces que con pruebas poco sustentables cambiaron la carátula”. (El Día)