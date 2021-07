Vecinos entregaron un petitorio en Colonia Avellaneda por la traza en Ruta 18

uno de los vecinos del barrio Las Acacias, Cesar Lorusso

Entrega de petitorio

Vecinos de los barrios Las Acacias, El Molino y del loteo Terra Nostra entregaron un petitorio al intendente de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss, solicitando queAl respecto,, detalló aque “hace una semana se difundió que director de Vialidad Nacional, Daniel Koch, anunció que se iban a avanzar con la conexión entre la ruta 18 y el acceso Norte, y comentó que esto se iba a realizar a través de la variante que atraviesa el barrio Las Acacias, el Loteo Terra Nostra y El Molino”.En este sentido, resaltó que “Koch habló de este tema como una decisión tomada, es por ello que a los vecinos nos generó preocupación y a partir de ese momento comenzamos a realizar acciones al respecto”.En esta ocasión, Lorusso recordó que la traza que atravesaría el barrio “”.En sintonía con esto, Lorusso detalló que “en 2015 cuando quedó desestimado utilizar la traza de nuestro barrio no nos enteramos cual se iba a usar, lo más probable era que sea la actual, la ruta de la Virgen que une los dos corredores”.En aquel momento “se manejaron otras alternativas, para no afectar las viviendas, como que la traza pase por zonas de campo”, expresó. Asimismo, detalló que, de hacerse la traza vial, será necesario expropiar viviendas, ya que “”.Lorusso, señaló que la obra de la traza vial involucraría a terrenos tanto de Colonia Avellaneda como de Sauce Montrull. Mencionó que presentaron una nota con más de 300 firmas al presidente municipal de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss, y “ofreció un marco de diálogo y a su vez hablar con Vialidad”, dijo.Además comunicó que “que todo será para el bien de la comunidad”.Finalmnte, los vecinos dejaron en claro que no se oponen a la obra sino que “rechazan la traza de una las variantes que propone Vialidad”