Asesinada para robarle $100: familiares saldrán a la calle a reclamar justicia

Silvia Costen, hermana de Mariela Costen, la mujer que fue asesinada en un asalto el 20 de julio de 2019 en Eva Perón y Brasil, de la ciudad de Concordia, anticipó que habrá una manifestación en horas de mañana martes, a las 10:30, para reclamar que el caso vaya a juicio. “Lo que pedimos es la remisión a juicio. Ya está hace rato para hacer. Pero no sé qué es lo que pasa con los jueces, siempre hay una trabita o algo para no hacerlo”, dijo la mujer.Además, dijo que pidió que lo acompañen a los familiares de víctimas fatales por hechos de inseguridad. “Este fin de semana volvimos a tener otra muerte más. Tiene que parar esto de alguna forma”, indicó.La mujer reclamó que la causa vaya a juicio oral. Y recordó que por el caso hay dos imputados. Ambos recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria, pero volvieron a la cárcel a esperar el juicio oral pero por diferentes motivos, no por el asesinato de Costen.Uno de ellos es Jacobo Almada. “Almada es el que supuestamente disparó. Está en Federal, en la cárcel de ahí por mala conducta, porque no lo podrían tener más en el penal de acá y lo trasladaron allá”, remarcó en diálogo con Radio Ciudadana. Además, Almada tiene otra causa por tentativa de femicidio; apuñaló a su ex esposa y por ese hecho fue baleado mientras cumplía la prisión domiciliaria.El otro acusado es Félix Batalla. Batalla estaba en su casa con domiciliaria pero se escapó de la casa a pesar de la tobillera electrónica. “Se fue ocho horas de la casa a pasear por ahí”, dijo Silvia.La mujer dijo que la marcha se realiza a pesar de que los jueces están de feria por el receso invernal. “Esto no es solo por Mariela sino por todos los asesinatos que vinieron después de Mariela: esto tiene que parar”, indicó. “Es una vergüenza que en dos años hubo no sé cuántas muertes. Los concordienses no puede ser que no podamos salir a la calle porque nos van a seguir matando”, dijo.Silvia Costen indico que invitó a los “Familiares por el Dolor” quienes le aseguraron que van a concurrir. Además, acudirán los familiares del chofer de remís, Gustavo Cordero, que fue asesinado el 3 de julio pasado, publicó. También quiso invitar a los allegados a la docente jubilada Teresita Galli, ultimada en su hogar el 29 de junio de 2020, pero no tiene contacto con ellos. “Me hubiera quistado invitarlos”, dijo.No obstante, recordó que toda la ciudadanía está invitada.