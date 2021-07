En Rosario proponen beneficios y sanciones para incentivar vacunación en jóvenes

En el marco de las campañas de concientización que realizan provincia y municipio para que los jóvenes que se vacunen contra el Covid, desde el Concejo Municipal de Rosario impulsan un plan de beneficios económicos, sociales o de entretenimiento para incentivar a la franja de entre 18 y 30 años, teniendo en cuenta que más del 35 por ciento aún no se inscribió.



El planteo del edil de Cambiemos Roy López Molina para la ciudad consiste en una estrategia mixta que permita seducir a quienes aún dudan de vacunarse con una serie de incentivos, pero también requisitos para poder ingresar a ver o permanecer en espectáculos públicos masivos como contrapartida ante quienes se niegan a inocularse y en protección de la ciudadanía en general.



La propuesta es que toda persona de hasta 30 años que acredite ser residente en Rosario y haberse vacunado acceda al 100 por ciento de descuento sobre sellados y tasas de la Municipalidad para la renovación del carnet de conducir dentro del año de inoculación, y al 50 por ciento en el caso de las licencias nuevas. En tanto, prevé otorgar pasaportes Mi Bici Tu Bici para realizar viajes gratuitos en el sistema de alquiler de bicicletas públicas por un tiempo determinado.



La iniciativa contempla además el acceso a promociones especiales que pudieran realizarse con bares, restaurantes y afines a través del Banco Municipal; y poder inscribirse de forma gratuita a cursos específicos convenidos con instituciones educativas y asociaciones civiles.



Por otra parte, establece restricciones a los que no se inoculen, al definir como “obligatorio” que la población cuente con certificado de vacunación Covid-19 para poder ingresar a espectáculos públicos masivos en general y partidos de fútbol de ligas oficiales, recitales o espectáculos artísticos.



En ese sentido, impulsa que los organizadores de eventos públicos y los titulares de los establecimientos sean sancionados con multas, clausuras o arrestos si permiten la presencia de personas que carezcan de los certificados sanitarios exigidos.



Apoyo

López Molina recordó que alentó a participar de la campaña de inoculación desde principios de año, cuando desde sus redes sociales animaba a la población a acercarse a los vacunatorios: “Si les llega el turno, o tienen la oportunidad de hacerlo, no dejen de vacunarse. Todas las vacunas aprobadas en el país sirven para reducir la posibilidad de desarrollar síntomas o enfermarse con gravedad”, escribió en Twitter.



Y si bien cuestiona que hubo un “severo retraso ocasionado por la falta de adquisición de vacunas por parte del gobierno nacional, como así también de entregas de parte de laboratorios”, remarcó que “a partir de la distribución en mayores cantidades de dosis como viene ocurriendo, la provincia de Santa Fe y la Municipalidad buscan avanzar con la inoculación gratuita de toda la población”.



Sin embargo, según datos oficiales del Ministerio de Salud de Santa Fe, sobre una población estimada de 638.565 personas de 18 a 29 años que viven en la provincia, hasta ayer 404.819 ya se habían anotado, lo que representa un 63 por ciento del total y un faltante de un 37 por ciento. “Esto ha encendido las alarmas de las autoridades locales, atento a que dicho rango representa un 15 por ciento de la población total en la provincia”, explicó.



Mientras las campañas de provincia y municipio salen a la calle para promover la vacunación en esta franja etaria, la necesidad de acelerar una convocatoria que, en los números, muestra buen ritmo pero aún llega a las cifras requeridas suma así una propuesta desde el Concejo. Para pensar el momento, pero también mirar un poco más allá sobre cómo serán los próximos meses en la construcción de una nueva normalidad.



En el mundo

El proyecto de ordenanza del edil de Cambiemos para incentivar a los jóvenes menores de 30 años a vacunarse, remarca que “en distintos lugares del mundo se llevan adelante estrategias para convocar con efectividad a la población para que se vacune, y es a través de un régimen mixto de incentivos y sanciones o restricciones”.



“Francia, por ejemplo, se encuentra analizando la vía de las restricciones con el pasaporte sanitario para el ingreso a bares, cines, teatros, trenes y transporte urbano de pasajeros, mientras que Estados Unidos se ha posicionado sobre los incentivos de consumo como tickets de cerveza, sorteos en loterías, acceso a tickets de turismo gratis, tarjetas de compra en supermercados o vuelos sin costo”, referenció el vicepresidente primero del Concejo Municipal.



En tanto, dijo que “en Dubai (Emiratos Árabes) se otorgaron franquicias para acceder gratis a los gimnasios, y en Israel se implementó el llamado pase verde que evitaba controles Covid para el acceso a lugares públicos de consumo”.



“Vacunarse es un acto de responsabilidad colectiva, ya que no solamente implica la posibilidad de salvarse para la persona vacunada, sino también de salvar a otros. Por ello debemos poner el foco en quienes no se han inscripto ni se han vacunado”, concluyó el concejal. (La Capital)