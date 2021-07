Vacaciones de invierno: Cómo sacar el permiso para circular por el país

Muchos se preparan para disfrutar del período de descanso de invierno y para ello es necesario tener en cuenta los requisitos que cada jurisdicción posee para poder acceder a los sitios, turísticos o no.En todos los destinos es necesario sacar el Certificado Turismo. El trámite para ingresar se realiza de forma online y la autorización puede demorar hasta 48 horas. Aquí paso por paso como tramitarlo y qué provincias lo solicitan.1- Ingresar al sitio web o App Cuidar y hacer clic en el botón "Sacalo ahora".2- Elegir si se tiene DNI argentino o no y el destino a visitar.3- Rellenar los datos personales de quien está tramitando el permiso y de todo el grupo familiar (nombre, apellido, dirección, DNI, correo electrónico, celular y contacto de emergencia).4- Añadir datos del grupo familiar con el que se viajará y da la opción de elegir entre: “Mayor de 13 años que usa la app Cuidar” o “Menor de 13 años o mayor que no utiliza la app Cuidar”. Se selecciona la opción que corresponde y se rellena con los datos de dicha persona.5- Completar con los datos de destino y de transporte, a donde se deberá detallar qué tipo de alojamiento se va a usar (una vivienda particular o un hospedaje) y se puede adjuntar un comprobante de reserva. Con respecto al transporte se debe consignar si es auto propio o transporte contratado.6- Una vez finalizado el trámite, el usuario deberá esperar 48 horas para recibir la confirmación.7- Se podrá consultar el estado del trámite en este sitio web con DNI y número de solicitud.Río Negro: PCR o Test de antígeno negativo si se va en avión o colectivo, de lo contrario no.La Rioja: PCR, test rápido negativo, Declaración Jurada. No se puede ingresar desde las 19 a las 6.CABA: Declaración Jurada y Test Covid-19 al llegar al lugar.Formosa: Para ingresar a la provincia se debe tramitar el permiso en https://formosa.gob.ar/coronavirus/djingresoprovincia Santiago del Estero: PCR y libre circulación para personas de Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán o La Rioja.Chubut: Certificado de Turismo, Declaración Jurada y PCR negativo.Chaco: Pasaporte Covid en https://pasaporte.chaco.gob.ar/ y PCR negativo.Córdoba: Declaración Jurada. Restricción de circulación será de 0 a 6 horas.Catamarca: Declaración Jurada de Solicitud de Ingreso: https://ingreso.catamarca.gob.ar/solicitud. Corrientes: Certificado de vacunación, PCR gratuito al ingresar a la provincia o alta epidemiológica, permiso nacional de circulación y permiso provincial en https://permisos.corrientes.gob.ar/turismo. Misiones: PCR negativo y Certificado Turismo.Tierra del Fuego: Certificado Turismo en argentina.gob.ar/circular/turismo y cobertura Médica.Tucumán: Certificado Turismo. Las provincias de la Región Norte tienen libre circulación.Santa Cruz: PCR o Test de antígeno negativo 48 horas antes y reserva hotelera.Santa Fe: Certificado Turismo y Declaración Jurada en https://www.santafe.gob.ar/ms/covid19/aplicacion-movil-covid-19-provincia-de-santa-fe/. La Pampa: requiere pedir el permiso en https://permisos.lapampa.gob.ar Buenos AiresSaltaSan LuisNeuquénEntre RíosSan JuanMendozaJujuy