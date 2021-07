"Es difícil mantener una familia sin un trabajo", dijo el corredor de Concordia

Policiales Hallaron con vida al corredor que desde el lunes era buscado en Concordia

. El hombre fue encontrado este sábado, alrededor de las 21, en la zona de la Ruta 14. Así lo confirmó a Elonce el abogado querellante, el Dr. Martín Jáuregui., fue lo primero que atinó a señalar el deportista, luego de haberse higienizado y haber tomado una bebida caliente en la sede de la comisaría de La Criolla, hacia donde había sido llevado tras ser localizado."Gracias a Dios tuve la mente tranquila", indicó aal tiempo que reconoció: "También se me cruzaron cosas malas que las pude superar".Romero contó que no había comido durante esos cinco días en los que desapareció, excepto unas frutas que sacó de una quinta., admitió.De acuerdo a su relato, el lunes estuvo en el puente ubicado en inmediaciones de La Criolla. "Hasta hoy (por este sábado) que me vio un chico conocido de (Osvaldo) Magnasco, que justo venía caminando con su sobrina".

"Estar sin trabajo es difícil para mantener una familia"

Tratando de explicar el porqué de su actitud, reiteró que "estar sin trabajo es difícil para mantener una familia". Se recordará que el hombre espera su décimo hijo junto a su esposa, Evangelina Gutiérrez. Y, además, hacía poco tiempo había quedado desempleado después de trabajar durante casi 20 años en un complejo termal de Concordia."Yo trabajaba en termas y quedé sin trabajo. Por eso me entró la depresión", indicó Romero al reconocer que "era difícil el tema para hablar con mi señora".Con respecto a este punto, agregó:Tras ello,Por último, hizo un llamado solidario a toda la ciudadanía. ", concluyó.