Crecen las operaciones ilegales con soja que se comercializa en países vecinos

Policiales Incautaron 29 toneladas de soja trasladadas de manera ilegal

Quizás sean hechos que hasta pueden haber pasado inadvertidos en medio de la vorágine de información que depara la pandemia de coronavirus. Pero a lo largo de 2020, y en los primeros meses de este año, tuvieron más visibilidad los operativos de fuerzas federales en los que fueron secuestrados camiones cargados con toneladas de soja o maíz en las cercanías o circulando en provincias limítrofes con otros países. Lo particular del caso, más allá de la carga que llevaban los transportistas, es que al momento de querer justificar ese traslado surgían inconsistencias en la documentación requerida por los organismos impositivos y aduaneros. El procedimiento más reciente tuvo lugar esta semana en el puente internacional que une Santo Tomé, en la provincia de Corrientes, y Sao Borja, en Brasil.

"Es algo marginal en relación a la soja que produce el país"

Consultado al respecto, el dirigente de la Federación Agraria Argentina, Alfredo Bel, sostuvo que la retención de camiones con granos representa algo "absolutamente marginal, insignificante, nada, en comparación con lo que se produce en la Argentina. No es nada un camión de 29 toneladas contra la producción de la Argentina de 45 millones de toneladas de soja en 2020. No hay ningún impacto en relación al sector agropecuario".algunos de los motivos que propician este tipo de maniobras: "En la Argentina eso -por la soja- vale 300 dólares y en Brasil vale 520, 530 dólares. Tenemos 200 dólares de diferencia, que te lo dan en billetes, cosa que en Argentina no existe porque ningún productor cobra en dólar físico. Por lo cual un actor dedicado a ese traspaso en frontera que existe en todos los lugares del mundo y la Argentina no escapa a eso, tiene en esto una oportunidad de hacer ese negocio. Calculá que se pagan 200 dólares por cada tonelada, más los dólares en billetes que traés y que podés cambiarlo en el tipo de cambio marginal, cuando el productor cobra la soja al dólar oficial. Un productor no va a ir con un camión a arriesgarse".

"No corresponde que se haga"

Desde el gobierno provincial también se tomó posición en relación a esta problemática, que según el Ministerio de Seguridad de la Nación en 2020 dejó como saldo 3.691.208 kilogramos de granos incautados, marcando un aumento del 55,4% en relación al año anterior.que este tipo de prácticas "no corresponde que se haga, y sí, obviamente si vos transportás soja para liquidarla en Paraguay, la tenés que hacer sin documentación, porque si la documentás tenés que venderla en el país. En una operación de esas características está implícita la ilegalidad".