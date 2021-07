Halló una carta para su hermano fallecido y busca a quien la escribió: el motivo

Tras 10 años de sufrir la pérdida de su hermano por un siniestro vial, una mujer halló una carta de amor entre las antiguas pertenencias de Alberto, más conocido como Patón. En la misiva, una mujer llamada Alexandra dedica bellas palabras hacia el hombre, pero también relata algo que la familia no sabía y por lo cual iniciaron una campaña para dar con la muchacha.



Paula Torres publicó una foto de la carta, que data del 4 de mayo del 2009, y solicitó toda colaboración posible para dar con la identidad de la novia de su hermano. "Solo quiero contactarme con la chica, el único dato que tengo es el nombre", indicó la joven y, luego, se dirigió directamente a Alexandra: "Si leés esto, hablame".



La familia de Patón quiere hallar a la joven enamorada porque la carta reveló algo que desconocía: es probable que él haya tenido un hijo con Alexandra.



"Te cuento que hoy es el día más feliz de mi vida porque fui a retirar los análisis que me hice y me dio positivo: mi amor, estoy esperando un bebé tuyo", rezan las primeras líneas de la carta.



La madre del hombre, Sandra Cubilla, relató a El Litoral cómo fue el hallazgo de la misiva. "Mi cuñada hace cuatro años viajó al sur y dejó todas sus cosas en casa", detalló. La mujer volvió hace poco y decidió revisar esas pertenencias, para limpiar y deshacerse de algunos artículos.



Fue ese el momento en donde el papel apareció y tomó vital importancia para esta familia. "Patón se la había dado para que la guarde", dijo la madre y, al ser privado, su cuñada jamás la leyó.



Sin embargo, tantos años después, Sandra y Paula leyeron las palabras de la novia misteriosa. "La chica estaba embarazada en el 2009, por lo que haciendo los cálculos, ese hijo ya debería tener cerca de 9 años", relató la madre.



"Creemos que nació y empezamos esta campaña para ver si la chica aparece", indicó Sandra y, al igual que su hija, insistió en que "no quieren meterse en su vida, solo saber de ella y cómo fueron sus últimos días junto a Patón".



Sandra expresó que todo cobra sentido con la aparición de la carta, ya que cuando su hijo sufrió el siniestro vial que lo mantuvo internado por dos semanas, supo que una chica "fue a visitarlo y se despidió de él en la madrugada", pero nadie de la familia la vio.