La vacunaron con una jeringa vacía: la explicación de la enfermera

Vacunaron a una joven en Mendoza con una jeringa vacía ?



El Ministerio de Salud separó a la colaboradora que fue denunciada por utilizar una jeringa vacía para inocular a una persona pic.twitter.com/47KM91lzab — Liliana (@tdexx22) July 16, 2021

Un nuevo escándalo en la campaña de vacunación contra el coronavirus en la Argentina. En Mendoza, una mujer denunció que fue vacunada con una jeringa vacía. El caso se dio a conocer luego de que se viralizara el momento en el que se grabó la joven para poder mostrárselo a su mamá y luego visitarla.El caso ocurrió el martes 13 de julio en el vacunatorio ubicado en el parque Benegas, de Godoy Cruz. En el video que se compartió la enfermera que le dice: “Levantá la manga. No te voy a hacer llorar porque soy muy buena... El brazo muy blandito, por favor, flojito. Respirá profundo. Respirá hondo. Ya está”.Recién cuando llegó a su casa en Lobos revisó el video y se dio cuenta de que no había sido inoculada. En las imágenes, se puede ver que la vacunadora apenas aprieta el émbolo de la jeringa.“Me siento estafada, vulnerada y hasta pisoteada, toda vez que se ha puesto en peligro mi salud y la de mis seres queridos”, expresó la mujer en la denuncia que hizo en el Ministerio Público Fiscal, según indicó el diario Uno.En la denuncia aportó documentación como la libreta de vacunación, en la que figura el número del lote de vacunas que supuestamente habrían usado para ella (Nº 486120421) y el nombre de la vacunadora, Ivonne Bauché, una estudiante de tercer año de Enfermería Profesional.Al tomar conocimiento de esta situación el Ministerio de Salud de la provincia separó a la colaboradora e inició una investigación del caso, que calificaron de “error programático de vacunación”.“Esta mujer estaba capacitada para participar del operativo de vacunación. A nuestros estudiantes les enseñamos que el que carga la vacuna, la debe colocar. Pero en este operativo que es tan grande, hay un grupo que prepara todo el material y se lo traslada al personal que inocula. Son tantas las vacunas, que existen errores humanos”, explicaron desde el instituto de formación de enfermeros a Radio Nihuil.Bauché reconoció que cometió “una acción involuntaria”. De acuerdo con su versión, el error se debió a que “no tenía colocados los anteojos” al momento de manipular los elementos, por lo que no se dio cuenta de que la jeringa no tenía líquido hasta que lo pudo ver en el video que filmó la propia damnificada. Según dijo, se los había sacado porque estaban empañados debido al uso del barbijo.