Día del Amigo: Santa Fe no flexibilizará y advierten que se puede volver atrás

A una semana de los festejos en las calles por el triunfo de Argentina en la Copa América y en plenas vacaciones de invierno, el Día del Amigo preocupa a las autoridades provinciales en medio de la segunda ola del coronavirus que sigue “estancada” en una meseta alta de contagios. Desde el Gobierno provincial confirmaron que no habrá flexibilización de horarios ni actividades, como solicitaron desde el sector gastronómico, y se articulan estrategias para controlar el cumplimiento de los protocolos. La ministra de Salud, Sonia Martorano, insistió en la importancia de la conciencia social y advirtió que si no se respetan los cuidados se puede volver "para atrás".La situación sanitaria y epidemiológica en la provincia sigue siendo de preocupación. Si bien ya pasó el pico de la segunda ola y hay un descenso en la positividad de los testeos y en la ocupación de camas, los contagios siguen altos con un promedio de 1.600 por día que se mantiene de la mano de la habilitación progresiva de actividades que hoy permiten en la provincia tener una gran apertura en medio de la pandemia. El miedo es que este 20 de julio se vuelvan a registrar importantes concentraciones de personas, numerosas reuniones en casas y que esto impacte negativamente en la curva y genere un rebrote."El problema es que esto pique. Nos preocupa el festejo de la Compa América, ahora el Día del Amigo. Hay que sostener los cuidados porque son la base y nos permiten mantener la actividad económica, deportiva, recreativa. Hay bastante apertura hoy y sostenerla va a tener que ver con continuar con los cuidados porque la vacuna sola no alcanza", sostuvo Martorano.La fecha que los amigos celebran cada 20 de julio se destaca por las reuniones y las juntadas; pero hoy estas siguen prohibidas en lugares cerrados y domicilios particulares, y al aire libre solo se permiten con un límite de 10 personas en espacios públicos.Desde el sector gastronómico solicitaron a la Provincia ampliar su horario para este día en el que incluso habrá un reintegro del 40% con Billetera Santa Fe, el programa de beneficios dispuesto por el Gobierno santafesino. Hoy los bares y restaurantes están habilitados para funcionar hasta las 21 de domingo a jueves y hasta las 23 de viernes a sábado, aunque en algunas localidades los municipios autorizaron una hora más a los fines de realizar tareas de limpieza y orden de las instalaciones permitiendo la permanencia de comensales pero no el ingreso de nuevos. Esto ya se implementa en la capital, Rosario y otras localidades.Al respecto, la ministra confirmó que no habrá nuevas flexibilizaciones para esa fecha y volvió a manifestar la preocupación ante encuentros que puedan generar más contagios. Desde el Ministerio de Trabajo ratificaron esta posición ay aclararon que ya trabajan en el refuerzo de controles y recomendaciones de protocolos sanitarios."No se van a hacer más aperturas ni aumentar horarios, se van a pedir mayores controles e insistir en protocolos y cuidados. Tratar de que intramuros no se hagan grandes reuniones, no es bueno. Estamos tan cerca de completar la vacunación que esto nos puede llevar esto para atrás. Tratemos de sostener los cuidados porque corremos el riesgo de perder lo que tenemos, de que aumenten los contagios y perdamos gente. Nos preocupa seguir cuidando la vida, de la mano de seguir cuidando las economías y otras actividades", sentenció Martorano y recordó que el plan de vacunación avanza a buen ritmo en la provincia con más del 60% de los mayores de 18 años vacunados.El año pasado el Día del Amigo también se celebró en pandemia y con bares autorizados. Lo que se implementó en ese momento en muchas ciudades fue "la semana de la amistad", una buena alternativa para descomprimir la concentración de los festejos. Quizá este año también puedan volver a apostar a esta idea e incluso pensar en incentivos para esto. Con la vacunación ya en santafesinos menores de 25 años, la consigna es seguir con los cuidados.