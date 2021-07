Bipedestador motorizado: el proyecto entrerriano ganó premio en Israel

El bipedestador Bipmov resultó ganador de la VI Edición de los Israel Innovation Awards 2020.

Video: GiveMove: Crea bipedestadores motorizados para niños con discapacidades motrices

GiveMove es una empresa instalada en Oro Verde que se dedica a crear equipos que brindan autonomía e independencia a niños con discapacidad motriz.Estos beneficios se dan cuando la persona puede pararse diariamente, aun cuando su condición se lo impide, ya sea para evitar la atrofia de los músculos, mejorar la irrigación sanguínea, prevenir la descalcificación de huesos, mejorar la respiración, entre otros beneficios”, relató Alejandro Bisi, creador de la empresa.“Haber recibido esta premiación y este reconocimiento, nos va a permitir viajar a Israel, que es uno de los ecosistemas emprendedores más grandes del mundo y articular con empresas y centros de allá, para generar alianzas y poder traer nuevas tecnologías para poder ofrecer el mercado latinoamericano y eso sería increíble”, confió en Buenas Noches, el bioingeniero.porque “es un producto que no existe para niños, por lo que estamos empezando a trabajar para el mercado latinoamericano. Queremos expandirnos rápido para dar respuesta a la demanda”, puso relevancia.. La intención en Argentina, dijo, “es trabajar con obras sociales, no ponemos en gasto a ninguna familia. Lo que queremos es acompañar a las familias para que hagan el pedido correspondiente en la obra social que sabemos que es complejo, pero no imposible”., manifestó.“Las familias’, nos dicen. A esas familias, antes, no se les cruzaba por la cabeza las experiencias que viven ahora” hizo hincapié.Además mencionó que el equipo “es fácil de trasladar en un auto, se puede plegar, para que la bipedestación no sea algo sólo del hogar, sino que la familia pueda llevar a su hijo a un shopping, a una plaza o cualquier lugar”.Apuntó que,En tanto, contó que los creadores de Bipmov oLas personas pueden ingresar allí y donar alguna suma de dinero, a las donaciones las recibe FAME y nos compra los equipos al costo para entregarlos a familias” que no pueden acceder a ellos.Elonce.com.