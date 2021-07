Senado aprobó DNU sobre ampliación de Plan de Vacunas y medidas de contención

El Senado aprobó tres decretos de necesidad y urgencia que establecen un marco regulatorio para la vacunación contra la Covid 19 y extienden la emergencia sanitaria y las medidas de contención para mitigar la propagación del virus.



Se trata de los DNU 431, referido al Plan Nacional de Vacunación; el 167, emitido el 11 de marzo de 2021, que extiende la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre; y el 411, del 25 de junio último, que prorroga medidas de contención para mitigar la propagación del virus.



El primero de los decretos fue aprobado por 60 votos afirmativos y uno negativo de parte de la senadora María Belén Tapia (JxC-Santa Cruz), mientras que los dos restantes recibieron aval de la Cámara por 39 votos positivos contra 23 negativos de la oposición.



El decreto referido al marco regulatorio del Plan Nacional de Vacunación busca promover vacunas destinadas a niños, niñas y adolescentes, explicó esta tarde el senador Mariano Recalde (Frente de Todos-CABA) durante una sesión especial del Senado.



"Estamos en un momento sumamente doloroso donde hemos superado la cifra de los 100 mil fallecidos como consecuencia de esta pandemia y no podemos menos que adherir al duelo decretado por cinco días en homenaje a las víctimas", expresó durante la sesión de esta tarde.



En su discurso de esta tarde, Recalde acusó de ejercer "presiones" junto a la oposición al laboratorio estadounidense Pfizer y rechazó que exista "ideología" en la elección de las vacunas que se aplican en el país sino que se procura "obtener vacunas de donde sea".



"El Pami le compra a Pfizer medicamentos, no hay ningún problema con ningún laboratorio por su origen mientras traiga soluciones a los argentinos", afirmó, y dijo que el Frente de Todos acompaña el DNU "haciendo concesiones" que les "gustaría no hacer" para la campaña de vacunación contra el coronavirus.



Recalde cuestionó la actitud de la dirigencia opositora y, específicamente, del expresidente Mauricio Macri, quien acusó al Gobierno de "ideologizar" el plan de vacunación al priorizar las vacunas rusa y china en el país.



tenemos dirigentes de la oposición que acompañan y destaco



"Duele cuando el expresidente de la Nación, de vacaciones en Europa, con un desprecio total hacia el país, habla sobre los 100 mil muertos de la Argentina y dice que podrían haber sido muchos menos", expresó el ex titular de Aerolíneas Argentinas.