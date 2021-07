Locura albiceleste: se tatuó los nombres del plantel campeón de América

Furor en Rosario



Marcos Armando tiene 29 años y el pasado sábado vio a la Selección Argentina de Fútbol ganar un campeonato, como muchos argentinos, por primera vez.Sobrepasado por la emoción, el cordobés oriundo de Porteña decidió tatuarse los nombres y apellidos de los integrantes del equipo nacional de fútbol que viajó a Brasil para disputar la Copa América. Incluyo el nombre del DT Lionel Scaloni.“Surgió porque nos dieron una alegría y no quise hacerme a Lío (Messi) solo, sino que fue como un homenaje para el equipo completo por la gran alegría que nos dieron a los argentinos”, contó.La encargada del trabajo sobre la espalda de Marcos fue Ely Forneris, explicó y dijo que le llevó dos horas hacerlo.El cordobés se calificó como “fiel a estos jugadores” y adelantó que ya piensa en el diseño que se haría si Argentina gana el mundial de Qatar 2022, la copa del mundo en el centro de la espalda y el listado de los jugadores.En Rosario crecieron las consultas y muchos ya plasmaron a Leo con el trofeo en su piel. El furor por Lionel Messi y la selección argentina tras el título de la Copa América, sobre todo en personas jóvenes que no habían vivido conquistas anteriores, se expresó esta semana en todas sus formas y también en los tatuajes.En Rosario crecieron las consultas y también la cantidad de gente que ya, rápidamente, plasmó en su piel a Leo con el trofeo o alguna otra imagen alegórica del reciente logro en Brasil.El tatuador Blas Luca plasmó en Kevin, un cliente y “fanático de Messi”, la imagen del crack con la Copa.El joven se llevó para siempre en su pierna al jugador rosarino sosteniendo la Copa con un fondo que combina un gran sol de la bandera argentina y el Monumento con la leyenda “Campeones”, como se lo vio tras el título. Y abajo una cita del himno: “Coronados de gloria vivamos”.Blas Luca es un tatuador conocido entre los futbolistas de la ciudad, que a menudo lo visitan y confían en su arte. El año pasado también se había hecho conocido tras una videollamada que recibió de Diego Maradona.El propio Maradona se convertiría más tarde, luego de su inesperada muerte, en la imagen preferida de los tatuajes en todo el país pero, al menos por esta semana, los futboleros se inclinan por Messi y la selección campeona.Leo Paredes se tatuó la Copa América. El volante de la Selección llevará de ahora en más su primer título con la celeste y blanca en la piel."Ayer me tatué la Copa, así que estoy feliz. El tatuador sólo tardó 50 minutos pero hubo varios que se tatuaron ayer en casa así que estuvo desde las cuatro de la tarde hasta las 12 de la noche, ja. A Messi y a Neymar también los tatuó él", confesó Leo en diálogo con TyC Sports.El ex Boca y Roma se convirtió en uno de los grandes pilares del equipo de Lionel Scaloni y eso se ve reflejado en las estadísticas de la última edición de la Copa: Paredes disputó seis de los siete partidos que jugó la Albiceleste durante la competencia.