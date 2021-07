Investigarán qué cepa de Covid contrajo la tripulación de barco varado en La Paz

“El buque había partido de Montevideo con destino a Paraguay, de tránsito por el río Paraná, con un tripulante que habría tenido síntomas cuando salieron, pero estos empezaron a agravarse en el transcurso del viaje y el día 12 pidieron asistencia médica. Trabajando en forma coordinada con personal de sanidad de frontera y efectivos de Prefectura local se pudo evacuar a una persona y trasladarla al hospital 9 de Julio”, comunicó ael subdirector y encargado del área Covid del hospital “9 de Julio” de La Paz, Federico Cejas.De acuerdo a lo que informó el médico, el paciente cursa una neumonía moderada por coronavirus, permanece con requerimiento de oxígeno a bajo flujo y ha tenido buena respuesta.Respecto al traslado, Cejas refirió que “en principio se trasladó en lancha hasta el puerto local donde lo esperaba una ambulancia que lo llevó hasta el hospital con todos los protocolos hacia el área respiratoria del 9 de Julio”.La tripulación del barco está integrada por 11 hombres de entre 20 y 50 años, todos de nacionalidad paraguaya.“Ayer fuimos a testear al resto de la tripulación del barco y encontramos cuatro personas más cuyos test de antígenos dieron positivo. Mientras que a los seis restantes se les tomó prueba para PCR”, indicó Cejas.En ese sentido, el doctor aclaró que “la tripulación está preparada para viajes de varios días, con lo cual tienen todo lo necesario para estar aislados dentro del barco, es decir, para no tener contacto con la población de la ciudad”. “No pueden bajar de la embarcación y recibirán asistencia en caso de ser necesario: si llegaran a presentar síntomas serán traslados al hospital con todos los cuidados correspondientes”, aseguró.“El barco quedará varado porque tenemos que asegurarnos que las personas que están infectadas superen los días en los que la enfermedad puede ser riesgosa”, anticipó el encargado del área Covid del hospital de La Paz.Consultado a Cejas si se pudo determinar la cepa de coronavirus que contrajo el embarcado, éste aclaró que “al tener una carga viral muy baja no se pudo secuenciar” la variante. Sin embargo, se estima que las muestras de PCR al resto de la población si puedan llegar a secuenciación. “Es importante estar alertas porque son personas que vienen del exterior”, destacó el médico.“Clínicamente, impresiona ser alguna de las cepas habituales que estamos acostumbrados a tratar; esta persona no ha tenido un desenlace más grave ni ha mostrado mayor contagiosidad que otras variantes”, comentó al respecto.Punto aparte, el doctor informó que “mejoró la situación epidemiológica en la ciudad; de 400 casos activos que hubo semanas atrás, hoy tenemos 64 positivos. Hay tres pacientes internados y uno de ellos permanece en estado crítico”.