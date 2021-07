Roban cuenta de Instagram a conocida marca de ropa y la usan para estafar

Los ciberataques fueron evolucionando con los años. Algunos usan las cuentas robadas para ponerse en contacto con las marcas y tratar de ofrecerles sus servicios y ser partícipes de sus campañas de publicidad. Son tan rápidos que cuando el propietario del perfil se da cuenta, el hacker ya cambió el nombre de la cuenta y también la dirección de correo electrónico e incluso el teléfono de contacto.



Esto le está pasando a la reconocida marca de ropa Sathya. El fin de semana pasado, les hackearon la cuenta de Instagram y desde entonces los ciber ladrones la están usando para sus propios beneficios.



Sathya Socolovsky, la hija de Mónica Socolovsky -creadora de la marca-, explicó a Clarín cómo fue el modus operandi que usaron los cibercriminales para sacarle la cuenta: "La situación empezó el 9 de julio, cuando recibo un mensaje con el formato oficial de Instagram diciendo que por infringir normas de derecho de autor, nos iban a dar de baja la página, y que teníamos 24 horas para ingresar a un link que me daban para que suspendieran la página. Ahí me pidieron cambiar la contraseña y también mi nombre para habilitar el ingreso de ellos a la página".



En todo este proceso, Sathya creyó que estaba en contacto con el personal técnico de Facebook, ya que -según dijo ella- "se presentaron con el formato y los logos de Facebook oficial". "Ellos me hicieron creer que mi cuenta era insegura y que había sido blanco de un intento de ciberataque para pedirme los datos y tomar por completo la cuenta", agregó Socolovsky.



Contó además que los hackers inmediatamente cambiaron el mail y el teléfono de la cuenta, con lo cual ya no pudo tener acceso como usuaria. Ante la desesperación, quiso hacer la denuncia pero se dio cuenta que no había en Instagram un canal que facilitar realizarla de forma inmediata. Después de perder la cuenta, Sathya comenzó a preocuparse de que los hackers hicieran lo mismo a sus 12.400 seguidores.



También muestra su angustia ante esta situación porque, según dijo, "son seis años de trabajo gota a gota en Instagram, donde cada publicación que hacemos llega a unas cinco mil personas". Y remarcó que este herramienta es clave en "esta época de pandemia, con lo cual la situación es muy crítica para nosotros".



Después del hackeo, Socolovsky se comunicó con los criminales quienes le pidieron dinero a cambio de devolver la cuenta. "Empezó pidiendo 200 dólares, que había que enviárselos por bitcoin a una cuenta de ellos". Pero la transacción no se realizó y el cibercriminal transformó la página de la marca en otra para volver a estafar a otras personas. "Cambia el usuario permanentemente y va borrando todas las publicaciones que fuimos haciendo todo este tiempo. Esto es una pérdida enorme".



Cómo proteger la cuenta

Esta semana, Instagram lanzó Security Checkup, una nueva función para ayudar a las personas a mantener sus cuentas seguras. Las estafas, el spam, la suplantación de identidad y los hackeos infringen las políticas de la plataforma. Por eso, Instagram está trabajando constantemente para mejorar la detección de estos comportamientos y para brindarle a la comunidad las herramientas que necesitan para mantenerse seguros.



Security Checkup guía a las personas que puedan haber sido hackeadas a través de los pasos necesarios para asegurar sus cuentas. Esto incluye la comprobación de la actividad de inicio de sesión, la revisión de la información del perfil, la confirmación de las cuentas que comparten información de inicio de sesión y la actualización de la información de contacto para la recuperación de la cuenta, como el número de teléfono o el correo electrónico.



Además, Instagram recomienda algunas medidas para que las personas mantengan sus cuentas aún más seguras: activar la autenticación en dos pasos; asegurarse de que el correo electrónico y los números de teléfono asociados a tu dispositivo están actualizados; tener en cuenta que Instagram nunca se contactará por mensaje directo; denunciar contenidos y cuentas que te parezcan sospechosas, y activar la solicitud de inicio de sesión para recibir una alerta cada vez que alguien intente iniciar sesión en tu cuenta desde un dispositivo o navegador nuevo.



Otra cosa importante es que Instagram siempre se contacta por correo. La herramienta "Correos electrónicos de Instagram" ayuda a determinar la legitimidad de los correos electrónicos que provienen de Instagram (se puede encontrar en la aplicación en Perfil / Configuración / Seguridad / Correos electrónicos de Instagram”).



En el caso de una cuenta hackeada, Instagram ofrece diferentes medidas para protegerla. En primera instancia, la persona debe verificar si recibió un correo electrónico notificando un cambio de dirección de cuenta. Si es así, puede deshacerlo con la opción "cancelar cambio".

Fuente: Clarín