Video: El emotivo saludo de Messi a un abuelo de 100 que anota todos sus goles

Don Hernán es un fanático del fútbol que adquirió el hábito de registrar los goles de Lionel Messi en hojas de papel, anotando con lápiz cada conquista del rosarino, tanto en la selección como en Barcelona, y recientemente se puso muy feliz por el título que consiguió Argentina en la Copa América. Lo particular de este hombre es que acaba de cumplir 100 años, y su historia se hizo pública porque su nieto, Julián Mastrángelo, subió videos en las redes sociales hace aproximadamente un mes. Lo que nunca imaginó este legendario hincha, es que el capitán del seleccionado le iba a enviar un video para saludarlo y agradecerle."Hola Hernán, me llegó tu historia, me pareció una locura que lleves anotando los goles y de esa manera, y por eso quería mandarte un abrazo grande y agradecerte por eso que hacés, por el seguimiento", fue el mensaje de Messi al abuelo de 100 años, quien miraba el video con atención mientras su nieto se emocionaba hasta las lágrimas por la generosidad del capitán del seleccionado en saludar a Hernán.Sin dudas este fue el mejor regalo para Hernán que cumplió 100 años, por eso el hecho se conoció rápidamente en el mundo. “Siempre te seguí y te seguiré. Hasta el final andaré atrás tuyo”, expresó el centenario abuelo a manera de respuesta.La historia llegó a Messi porque se viralizó el posteo en Tik Tok que hizo Julián Mastrángelo, el nieto de Hernán, quien oportunamente había mostrado cómo en un viejo cuaderno su abuelo llevaba las estadísticas de los goles que marcaba Messi en el Barcelona, más de 730, con los rivales y las fechas de cada partido, llevando un registro a la vieja usanza.En un primer video el joven describió que su abuelo no sabía lo que era internet y que tampoco tenía computadora ni teléfono celular. Y en el final, Hernán dice: "Qué lástima que no pudo hacer el gol cuando jugaron contra los alemanes", aludiendo a la final del Mundial de Brasil 2014, donde la Argentina perdió por 1 a 0 con Alemania.

En otro video, y tras la conquista de la Copa América en la final del sábado ante Brasil, Julián aparece luciendo una camiseta de la selección argentina y abrazando a su abuelo, que acaba de cumplir los 100 años. "Hay que agradecer a la gente que te saludó", le dice a su nono. "Agradezco a todo el mundo que se acordó de mí. De todo corazón, de parte mía. Pero me han dado un golpe en el corazón", asegura Hernán, a lo que emocionado el joven afirma: "Hasta Messi no paramos", expresando el anhelo mayor.Sorprendido Hernán le pregunta: "¿Pero a Messi cómo lo vemos?, le pregunta su abuelo. Y su nieto responde: "Hay que hacer que llegue el mensaje, sería un buen regalo de 100". Y el regalo llegó. Messi contestó y conmovió al mundo por su gesto.