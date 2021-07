Aportes por tareas de cuidado: cómo será la aplicación del programa jubilatorio

El Gobierno Nacional ampliará este año la cobertura de la Seguridad Social a cerca de 155 mil mujeres que no cuentan con ingresos previsionales. La medida se efectuará a partir de la publicación del DNU mediante el Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Aportes por Tareas de Cuidado informado este martes por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, en un acto en Lomas de Zamora.Sobre el anuncio, Raverta destacó: "Es una política hermosa que venimos gestando para las argentinas que dedicaron parte de su tiempo al cuidado de sus hijos e hijas y que tiene que ver con reparar desigualdad. Las mujeres y los varones no tenemos las mismas chances en el mercado formal de trabajo. Además, esta medida pone en valor que, efectivamente, las mujeres trabajamos más y reconoce el valor del cuidado para el derecho al acceso a una jubilación".Al respecto, el Jefe Regional Litoral de ANSES, Diego Mansilla destacó: "Es una decisión que reconoce y pone en valor el trabajo que las madres realizan diariamente en sus hogares al cuidado de sus hijas e hijos. Celebro esta medida que amplía el acceso a la Seguridad Social para miles de madres argentinas. Desde ANSES estamos preparados para recibirlas desde el primero de Agosto, para trabajar junto a ellas en su derecho a la jubilación"A continuación, algunas consideraciones sobre el programa.Es una medida de justicia social que busca reparar parte de las desigualdades estructurales que sufren las mujeres a lo largo de su vida, derivadas de la sobrecarga de las tareas de cuidado y de las inequidades del mercado de trabajo. Estas dificultades hacen que acumulen menos aportes jubilatorios que los varones. Incluso, a mayor cantidad de hijos e hijas, las brechas de aporte se incrementan aún más con respecto a los varones.Son alcanzadas por este beneficio mujeres en edad de jubilarse -con 60 años o más-, que sean madres y no cuenten con los 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación.Los turnos estarán disponibles a partir del 1° de agosto.El reconocimiento computará 1 año por hijo o hija, 2 años por hijo o hija adoptado o adoptada siendo menor de edad, 2 años por hijo o hija con discapacidad y 3 años en caso de que haya accedido a una Asignación Universal por Hijo (AUH) por al menos 12 meses. Asimismo, se reconocerán los plazos de licencia por maternidad y de licencia por excedencia de maternidad a las mujeres que hayan hecho uso de estos períodos al momento del nacimiento de sus hijos o hijas. Esta medida de inclusión es compatible y, de ser necesario, puede complementarse con las moratorias vigentes.Con turno previo, DNI y la o las partidas de nacimiento de los hijos o hijas. Si la titular tiene hijas e hijos con discapacidad, es necesario llevar el Certificado de Discapacidad (CUD); si se trata de hijas o hijos adoptados, la sentencia de adopción.Se espera la inclusión de cerca de 155 mil mujeres de manera inmediata. En la actualidad, más de 300 mil mujeres de entre 59 y 64 años que están en edad de jubilarse no pueden hacerlo porque no alcanzan los 30 años de servicio requeridos entre sus aportes registrados y los períodos que pueden reconocerse por la actual moratoria.Se pueden revisar si los vínculos familiares están actualizados en MI ANSES, ingresando en www.anses.gob.ar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Se deberá seleccionar la opción Información Personal y luego Relaciones Familiares.En ese caso se deben actualizar los vínculos familiares presentando el DNI y la partida de nacimiento de cada uno de los hijos o hijas. Para ello se debe solicitar un turno mediante la web en una oficina de la ANSES.