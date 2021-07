Aerolíneas Argentinas confirmó listado de vuelos aprobados hasta el 30 de julio

En medio de la continuidad de las restricciones aéreas, Aerolíneas Argentinas informó el listado de vuelos internacionales que realizará entre este martes 13 y el 30 de julio, que ya cuentan con la autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).



La grilla incluye operaciones a los Estados Unidos: 13 vuelos de ida y vuelta a Miami y dos a Nueva York, dos de los destinos más cotizados en estas vacaciones de invierno. También habrá cinco vuelos hacia Madrid (España).



Además, la aerolínea de bandera anunció una actualización en su política comercial, con flexibilidad en el cambio de pasajes sin costos adicionales. La medida "superflex" permitirá un cambio de fecha en los tíckets de la red regional o internacional, libre de cargos por diferencias de tarifas y penalidades, para volar hasta el 30 de abril de 2022, siempre que se respete la temporada original.



Los boletos deben haber sido emitidos hasta el 1° de junio inclusive y no se debe haber realizado ningún cambio antes. Así, la modificación introducida deja sin efecto la fecha fijada como límite, el 15 de diciembre de 2021.



Esta modificación no aplica a tickets domésticos. Para ellos, la última fecha de viaje permitida para no abonar diferencias de tarifa ni penalidades sigue siendo 15 de diciembre próximo. Frecuencias y destinos confirmados Paraguay

Salidas desde Aeroparque hacia Asunción, y regresos desde la capital hacia Buenos Aires (mismo aeropuerto): 15, 22 y 29 de julio.



Colombia

Salidas desde Buenos Aires (Ezeiza) a Bogotá: 16, 23 y 30 de julio. Regresos desde Bogotá a Buenos Aires (mismo aeropuerto): 17, 24 y 31 de julio.



Perú

Salidas desde Buenos Aires (Aeroparque) a Lima: 17, 22, 23 y 29 de julio. Regresos desde la ciudad peruana a la Argentina (mismo aeropuerto): 18, 22, 23 y 30 de julio.



España

Salidas desde Buenos Aires (Ezeiza) a Madrid: 12, 14, 21, 24 y 28 de julio. Regresos al país desde la capital española (mismo aeropuerto): 16, 17, 19, 23, 26 y 30 de julio.



Miami

Salidas desde Buenos Aires (Ezeiza) a Miami: 13, 15, 16, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30 y 31 de julio. Regresos al país (mismo aeropuerto): 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 27 y 29 de julio.



Nueva York

Salidas desde Buenos Aires (Ezeiza) a Nueva York: 19 y 26 de julio. Regresos al mismo aeropuerto: 21 y 28 de julio.



El actual esquema se ajusta a la nueva decisión administrativa que rige desde el sábado y flexibilizó la cantidad de pasajeros que pueden arribar al aeropuerto de Ezeiza, en vuelos provenientes del extranjero.