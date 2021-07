Vacunas: "inminente aprobación de Moderna y Sinopharm en menores de 18 años"

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, dijo este miércoles que es "inminente" la aprobación en el país de las vacunas Moderna y Sinopharm para inmunizar contra el coronavirus a los menores de 18 años y, en particular, a quienes tienen comorbilidades."La FDA por estos días estaría aprobando (el uso de Moderna en menores) y después la aprobación de la Anmat es automática", dijo Gollan sobre la autorización que analiza la agencia de alimentos y medicamentos de los Estados Unidos a la vacuna Moderna para ser aplicada en niños y adolescentes.Y agregó que "es muy, muy inminente la aprobación de Sinopharm (para niños y adolescentes) de 3 a 18 años, con lo cual va a haber disponibilidad" de vacunas para este grupo poblacional tras la autorización por parte de la Anmat.El 11 de junio pasado China aprobó el uso de emergencia de las vacunas contra la Covid-19 de Sinopharm y de Sinovac Biotech (ambas utilizan la plataforma de virus inactivado) en personas de 3 a 17 años.En tanto en la Unión Europea (UE) como en Estados Unidos y Canadá ya fue autorizado el uso de Pfizer en menores."Vacunas para los chicos con comorbilidades va a haber muchas", aseguró Gollan en Radio La Red, y precisó que estima que puedan utilizarse en el país los medicamentos de Sputnik, Sinopharm, Moderna y Pfizer para inmunizar a los menores una vez que la Anmat haya dado su autorización y en la medida que avancen las negociaciones con esos laboratorios.El ministro aseguró que se calcula que en la provincia de Buenos Aires hay entre "300 y 400 mil chicos" con comorbilidades y que, una vez que las vacunas estén aprobadas, su aplicación podría concretarse en "uno o dos días".Por otra parte, con respecto a la población general consideró que "a este ritmo de vacunación que estamos teniendo, donde hemos llegado a 8 millones de personas con la primera dosis, es el 80% de los que se han registrado para vacunarse, y estamos yendo casa por casa, es probable que podamos tener inmunizada a la mayoría de la población para fines septiembre", aseveró.Asimismo, Gollan instó a la población a seguir cumpliendo el aislamiento "porque no es tanto lo que tenemos que esperar"."No le erramos nunca a las previsiones de la primera y segunda ola. Hay que tener un poco de cautela. En estos días no hago más que dar esperanza porque es lo que vemos", afirmó.Indicó que hay una reducción sostenida de casos de contagios en la provincia de Buenos Aires y en ese sentido precisó que "desde hace siete semanas que viene el descenso y eso es bueno".En cuanto a la posible circulación de la variante Delta de coronavirus, añadió que "no tenemos detectado todavía evidencia de circulación comunitaria" en la provincia. "Si logramos retrasar la circulación de la variante Delta, creo que tenemos un futuro bastante interesante para primera y verano", dijo.También mostró su preocupación porque "hay mucha movilidad en la calle, no obstante los casos están bajando, por lo tanto esperamos que la gente, aún con estos grados de movilidad para ir a trabajar, llevar a los chicos a las escuelas, siga respetando las medidas de cuidado".