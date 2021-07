Perdió a su mujer por Covid y lucha para salir adelante con su recién nacida

Desde barrio Monte Grande, en Río Tercero, provincia de Córdoba, Alexis Juárez contó cómo es la vida con su hija Amira mientras transita el duelo por la muerte de su pareja. Verónica contrajo Covid estando embarazada, y a las 32 semanas le practicaron una cesárea. Días después, murió.“No es nada fácil lo que me sucedió. Yo trabajaba en Buenos Aires, y me dieron la baja al tiempito que ella nació, y ahora estoy acá (en Río Tercero)”, contó Alexis al canal Doce TV de Córdoba.Amira nació con 32 semanas de gestación, y el 30 de abril salió de terapia. “Yo me había internado con ella, tenía que estar ahí, crear el vínculo”, relató. El 2 de mayo murió Verónica.

“Fue un golpe muy fuerte, ahora estoy todo el día con la beba, es mi primera hija, y no tengo nada previsto, la cabeza no está del todo bien”, dijo, en relación al duelo por la muerte de su pareja.“Las ganas de trabajar están, pero no tengo quien la cuide, tuve que dejar mi trabajo para hacerme cargo de ella”, relató el joven.