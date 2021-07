¿Primavera-verano con sequía?: enciende alarmas el probable regreso de La Niña

Paraná El río alcanzó la marca mínima en Paraná desde el inicio de la bajante

Pronostican que La Niña podría emerger nuevamente a partir de la primavera y perdurar durante el próximo verano en el hemisferio sur.Según el informe, hay “un 55% de posibilidades” de que el fenómeno regrese para el trimestre septiembre-octubre-noviembre, “alcanzando un máximo de 66% de probabilidad de ocurrencia para el trimestre noviembre-diciembre-enero”, señaló el meteorólogo Christian GaravagliaDe acuerdo con lo publicado por el especialista, “no debería sorprendernos tanto tener dos veranos consecutivos el hemisferio sur bajo condiciones de Niña”.Según las estadísticas, “de 12 eventos catalogados como Niña en un verano, 8 fueron seguidos por otra Niña al verano siguiente, en tanto que 2 casos lo han hecho como normal, y otros 2 como evento Niño”.A nivel nacional el anuncio del probable regreso de La Niña no pasó inadvertido, especialmente en sectores que vienen siendo gravemente afectados por falta de agua.La temporada pasada fue fatídica en cantidad y voracidad de los incendios forestales, y un pronóstico de lluvias que probablemente continúen por debajo de lo normal para la temporada de calor no resulta nada alentador.Tampoco es favorable el escenario para los distintos ríos que conforman la Cuenca del Plata. La falta de agua se siente de manera extraordinaria en el río Paraná, el segundo más largo de Sudamérica, el cual presenta actualmente una bajante excepcional como no se registraba desde el año 1944.