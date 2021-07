Desalojaron el aeropuerto de Rosario: pasajero dijo que tenía “una bomba”

Tras la amenaza de bomba, partió el vuelo de Messi

#Ahora Messi rumbo a Capital Federal. Así subía al avión junto a su padre pic.twitter.com/tp3FHeKu96 — Radio2 AM1230 (@radio2rosario) July 13, 2021

Un incidente vinculado a una supuesta amenaza de bomba en el mediodía de este martes en el aeropuerto de Rosario provocó el desalojo de toda la terminal en la previa a un vuelo programado desde la ciudad hacia Neuquén.Según informó De 12 a 14 (El Tres), a un hombre que realizaba el check in para un vuelo de las 12.50 de Jet Smart rumbo a Neuquén le preguntaron si llevaba algún elemento cortante o no permitido y respondió: "Tengo una bomba".Lo que pudo haber sido una broma de muy mal gusto pasó a mayores cuando las empleadas insistieron con la pregunta y el pasajero reiteró que portaba una bomba en su equipaje.Por eso se inició el protocolo y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo al hombre. De inmediato, los pasajeros y el personal fueron llevados al playón de estacionamiento.El director del aeropuerto Eduardo Romagnoli no brindó precisiones pero señaló que oficialmente el incidente fue "entre una aerolínea y la PSA, lo que disparó la amenaza"."Lamentamos que la gente tenga que padecer esto, pero tenemos que actuar así. Ya elevamos un petitorio para ver si podemos ingresar, si podemos hacer el vuelo programado a Neuquén", comentó Romagnoli en De 12 a 14.Entre los desalojados estaban los empleados del bar del aerouperto: "Estábamos sentados en la mesa y con el café servido y tuvimos que salir, hay gente que se trajo el café".La empleada contó a El Tres que la evacuación "fue prolija, no había mucha gente, estaba el vuelo de Jet Smart y nos sacaron al punto de encuentro". Todo fue tan rápido que algunos ni siquiera pudieron llegar a tomar sus abrigos.Por otro lado, una mujer señaló que iban a salir de vacaciones en familia rumbo a Neuquén en el vuelo de las 12.50 pero no llegaron a ingresar. Les avisaron cuando estaban por dejar las valijas. Minimizó la situación aunque su hijo se asustó cuando escuchó la palabra bomba, aclaró.A las 12.45, el operativo cesó y los pasajeros comenzaron a ingresar al interior del edificio. Sin embargo, el avión de Jet Smart había sido derivado a Aeroparque en Buenos Aires y habría al menos una o dos horas de demora de lo programado (cerca de las 15).El avión privado del capitán de la selección salió a las 14.35 rumbo a Buenos Aires. Más temprano, la estación había sido evacuada por un incidente con un pasajero.Después de dos días en el Gran Rosario para festejar con su familia y amigos haber ganado la Copa América, Lionel Messi dejó la ciudad en un avión privado que partió a las 14.35 desde el aeropuerto.La partida se dio después de una evacuación de la terminal Islas Malvinas como consecuencia de un incidente con un pasajero que declaró tener "una bomba" entre su equipaje.El procedimiento por protocolo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) culminó a las 12.45 y de a poco la actividad se fue retomando.Una hora y media después llegó Messi con su padre Jorge en una camioneta negra e ingresó por un portón del costado.No tuvo contacto ni con los periodistas ni con los hinchas que se habían acercado para saludarlo o pedirle un autógrafo.No estaba confirmado, pero una de las versiones era que Messi viajaba a Buenos Aires para reunirse con el presidente Alberto Fernández. Por lo pronto, salió de Rosario vestido de manera informal. (Fuente: Rosario 3)