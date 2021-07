Quebró una vinería y rematan 100.000 botellas: cómo acceder a la subasta

No fue la pandemia sino la caída del consumo registrada en 2018 lo que causó el golpe de gracia de la tradicional vinoteca Barcelona. La firma presentó su quiebra en febrero del año pasado y cerró las puertas de su local de Córdoba y Santiago. Un año y medio después, la Justicia puso a remate un lote de 97.076 botellas de bebidas alcohólicas que se encontraban en depósito en el comercio. Todo se ofrece al mejor postor, con una base de un millón de pesos.La particular subasta se publicó este domingo en el Libro de Clasificados de. Lase tramita en el juzgado de primera instancia de instrucción Civil y Comercial de la 2º nominación.En el loteque solían competir por un espacio en las estanterías de la histórica vinería rosarina.La vinoteca Barcelona se había presentado en concurso de acreedores en diciembre de 2018, producto de la caída de las ventas por la retracción económica. Por entonces, la industria vitivinícola cerraba el año más bajo de su historia en consumo interno de vino.De acuerdo a un informe del Observatorio Vitivinícola, durante el 2018 se había superado la caída del año anterior, hasta entonces el peor, cuando se habían despachado apenas 8,91 millones de hectolitros al mercado interno, por debajo de los más de 10 millones anuales que, tradicionalmente, se solían vender.Por entonces, la vinería ya había cerrado sus sucursales y había cambiado el nombre de su local por el de Tinta Negra. A principios del año pasado el comercio ya caminaba rumbo a la quiebra. El 6 de febrero, el emblemático local de de Córdoba 2375 amaneció cerrado y los 18 trabajadores que trabajaban en el comercio no encontraron explicaciones.La Asociación Empleados de Comercio de Rosario (AEC) denunciaron en el Ministerio de Trabajo que los propietarios de la vinoteca vaciaron la empresa y dejaron en la calle a los empleados. El secretario Gremial de AEC, Juan Gómez, aseguró que los trabajadores encontraron el comercio cerrado y casi desmantelado, al igual que el depósito montado en la vereda de enfrente.Según indicó el titular del gremio, Juan Gómez,Desde la esquina de Córdoba y Santiago la vinería Barcelona fue una de las pioneras en la actividad y llegó a tener una red de franquicias en toda la ciudad. También un programa de fidelización de clientes con beneficios y descuentos. Además organizaban eventos relacionados con la cultura enóloga, como degustaciones y cursos de cata de vinos.El local de Córdoba 2375 se inauguró en 2007, además del espacio de venta contaba con una exclusiva sala de cata donde se realizaban actividades especiales.La firma de capitales rosarinos, tenía un segundo comercio especializado en fiambres y productos de delicatessen y abastecía a otras coquetas vinerías que llevaban su nombre en las zonas norte, sur y oeste.Pero a comienzos de 2018 quedaba poco de ese modesto imperio. La actividad comercial volvió a concentrarse en Córdoba al 2300, con el nombre comercial de Tinta Negra.Desde la sindicatura que lleva adelante la quiebra de ambas firmas recordaron que Vinoteca Barcelona fue constituida en el año 2007 como una sociedad de responsabilidad limitada. Por su parte, Tinta fue una sociedad por acciones simplificada creada para continuar con la actividad comercial de Vinoteca Barcelona SRL, continuando en muchos casos con los mismos empleados, a los que se le reconoció la antigüedad, y en el mismo domicilio.En diciembre de 2018 ambas sociedades solicitaron su concurso preventivo tramitándose en forma agrupada los expedientes concursales.En febrero de 2020 se declaró la quiebra de ambas sociedades y culminó de esta manera con la actividad comercial que se venía desarrollando en el local de calle Córdoba y Santiago.Los bienes que fueron incautados por la sindicatura, en dos depósitos que tenían las empresas, son alrededor de 97.000 botellas que van a ser liquidadas en el proceso de quiebra a través de un procedimiento de venta directa resuelto judicialmente en fecha 17 de junio de 2021.Este procedimiento consiste en que toda persona interesada pueda efectuar en el expediente judicial una oferta abierta para adquirir las botellas en el estado en que se encuentran.La base de la venta será $1.050.000. y por la totalidad de las botellas existentes e informadas. Además el comprador debe hacerse cargo del costo del traslado de la mercadería en el estado en que se encuentra.