“Ante el menor síntoma, vayan a hisoparse”, pide Ministra tras los festejos

La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, aconsejó este lunes redoblar los controles personales para evitar que suba la curva de contagios de coronavirus tras las masivas concentraciones de personas que salieron a la calle a festejar el triunfo de Argentina en la Copa América. La responsable del área Salud de la provincia definió todo lo ocurrido en las calles después del partido con Brasil, “un evento súper contagiador”, y le pidió a la ciudadanía que ante el más mínimo síntoma “acudir sin dudar y rápidamente a cualquiera de los centros de testeos y realizar un hisopado para salir de la duda".Martorano trazó un parangón entre lo ocurrido el sábado tras el triunfo de Argentina con lo que sucedió en la capital de la provincia tras el título obtenido por Colón, cuando también se dieron festejos masivos en las calles. "Lo que pasó en Santa Fe con Colón repercutió mucho en la ocupación de camas. Pasó que como toda la provincia estaba mejor fue más sencillo asistir a Santa Fe. Lo del sábado ocurrió en toda la provincia. Entonces lo que podemos vivir en diez o 14 días puede ser complejo"., la funcionaria del gobierno provincial subrayó: “Les pido a todas las personas que estuvieron en los festejos que no socialicen demasiado en estos días, porque si se es portador o se contagió, no socializar se evita la transmisión”.“Si alguien tiene un mínimo síntoma, como agua en la nariz, molestias en la garganta, dolor muscular o de cabeza y fundamentalmente fiebre, y habiendo estado en un evento super contagiador, amerita a que se acerque a cualquiera de los puntos de testeos y hacerse un hisopado”, expresó Martorano.Y agregó: “Si el test da positivo, debe aislarse de inmediato para así evitar o cortar una cadena de contagios y no ponemos en riesgos las aperturas, la mejora en la ocupación de camas y para que todo no vuelva para atrás. Hay que estar atentos a cualquier síntoma, testearse. Si uno tiene duda simplemente por haber estado en los festejos, puede acercarse a la carpa que está frente al Monumento o cualquier centro de testeo que están en la ciudad y hacerse el hisopado. Hay que prevenir que la cadena de contagios se extienda y hacer el bloqueo epidemiológico”.Al ser consultada sobre si alguien que estuvo en los festejos del sábado puede dar positivo hoy o mañana, la ministra de Salud respondió: “Hay un período de ventana, salvo que ya esté con síntomas. Si se manifiesta algún síntoma, debe hacerse el hisopado enseguida. Si la persona está bien o asintómatica, se deben esperar un par de días, y para sacarse la duda debe hacerse el hisopado".La titular de Salud de la provincia garantizó que hay infraestructura para atender ese tipo de demanda. "Habrá capacidad logística para atender esos requerimientos. La carpa que está frente al Monumento funciona de lunes a lunes. También se hacen test en los centros de salud. Podemos hacer los test rápidos y se hacen los PCR en distintos hospitales. No hay excusas para no hacerse los estudios. Estamos en condiciones de hacer muchos testeos, que es la única manera de parar la circulación del virus”.