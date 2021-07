Santa Fe también se ve afectada por un paro de choferes de colectivos

Paraná Pasan los días y los usuarios siguen sin servicio de colectivos en Paraná

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó este domingo la continuidad del paro de colectivos en la ciudad de Santa Fe hasta tanto no se resuelva la situación salarial de los trabajadores del sector. La medida comenzó el jueves pasado en el marco de un reclamo que realizó el gremio ante la falta de pago de los haberes.Desde entonces, los colectivos de las distintas líneas no transitan por las calles de la ciudad y si bien existieron contactos entre el gremio y las empresas para destrabar el conflicto, desde la UTA aclararon que hasta que no estén depositados los sueldos de los empleados de cada empresa, el servicio seguirá suspendido. "Hasta que no esté el pago de los sueldos el paro no se levanta", deslizaron desde la entidad gremial aPrevio al paro, desde la empresa Autobuses Santa Fe indicaron que el pago de los sueldos estará una vez que sean trasferidos fondos nacionales a la provincia. "Sin la llegada de los fondos es imposible pagar los sueldos. No llegaron los fondos de Nación, y tampoco se avanzó en el acuerdo entre la Nación y las provincias”, expresaron desde la entidad. “Hay problemas con el servicio en Neuquén, en Santa Fe y van a empezar a explotar los conflictos en muchas ciudades”, agregaron.Por el conflicto, el secretario de transporte de la provincia, Osvaldo Miatello, reconoció a este medio que el gobierno nacional aún no envió los convenios para lograr un acuerdo con los distritos provinciales y acordar un incremento en los fondos que se destinan al servicio.La medida de fuerza no solo afecta el servicio de transporte urbano sino también alcanza al interurbano, por lo que la terminal se encontraba vacía este domingo. Al respecto, desde la estación de colectivos solo se encuentran en funcionamiento algunas empresas que son representadas por otros gremios, como las que trasladan pasajeros desde Santa Fe hasta Rosario.El presidente de la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (Atap), Leandro Solito, aclaró que es difícil divisar una solución inmediata porque "los fondos que el Estado nacional se comprometió a enviar para pagar el incremento del salario no llegaron a Santa Fe".De acuerdo a lo que explicó Solito, se trata de los 8.000 millones de pesos que había anunciado el gobierno nacional para enviar a todas las provincias. "No vinieron y por eso se intervienen los servicios, porque el pago del aumento estaba atado a ese dinero", indicó hombre de la Atap. "Lo que se firmó no se cumplió y las empresas quedaron sin recursos para abonar", dijo Solito, quien agregó que le informaron que no solo no está firmado el acuerdo, sino que aún no se envió desde Nación a las Provincias. Además, destacó que tras la pandemia el servicio se transformó en "subsidio-dependiente".