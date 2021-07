Para el gobierno uruguayo “no hay evidencia” de pesca indiscriminada en el río

A raíz de la circulación de imágenes donde se observa una red con dorados atrapados que derivaron en afirmaciones y comentarios sobre pesca indiscriminada en la zona de Salto Grande, el titular de la Dirección uruguaya de Recursos Acuáticos (DINARA), Jaime Coronel, sostuvo que “no hay evidencias respecto a que la pesca de dorados sea indiscriminada”.

“En el video no se asegura que sea Salto Grande”

Controles

“Para decir indiscriminado mostrando una red sacando dorados, se tendría que revelar una medición de los dorados que en el momento de la pesca el tamaño sea inferior al autorizado, o decir que la pesca fue realizada en el momento actual”, remarcó Coronel.De hecho, el Capitán Javier Ricca, prefecto del Puerto de Salto, confirmó que “oficialmente, en la Prefectura de Salto, no ha ingresado ninguna denuncia sobre hallazgo de redes con dorados que serían utilizadas para pesca ilegal en la zona de exclusión, así como tampoco se dio la posibilidad de tener contacto con quienes supuestamente realizaron el hallazgo de esas redes y peces”.Y continuó: “Pudimos observar el video que dio lugar a esos comentarios y no se puede asegurar que esa zona sea Salto Grande y menos que la filmación sea actual porque no aparece la fecha en la misma o sea que puede ser de otro lugar y otra época”.Asimismo, apuntó que “surgen comentarios de todo tipo y no hay nada que nos dé certeza si es una boya de una red local porque hasta se comenta que sería argentina, aunque que no hay ninguna confirmación”.Coronel adelantó que para los próximos días está prevista una reunión con representantes de DINARA, CARU y Prefectura a los fines de determinar si los controles que se realizan son o no los correctos, además de verificar cuál es la situación del lado argentino y uruguayo.Por su parte, Ricca mencionó que mantuvo contactos con el Prefecto de Concordia y el Prefecto de Salto Grande sobre la situación. “Llegamos a la misma conclusión por eso coordinamos un aumento en las recorridas y patrullas en esa zona conjuntamente con Prefectura Naval Argentina sobre todo en horarios nocturnos y más que nada en las cercanías de la zona de exclusión. Por ese motivo y al no haber ninguna denuncia formal no podemos tomar medidas en otros sentidos”.