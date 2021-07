Prevén para hoy el “pico” del veranito: cómo seguirá el tiempo el fin de semana

Las temperaturas siguen siendo más altas que lo normal en la Argentina. En particular, el norte argentino viene presentando temperaturas de más de 30 °C en las tardes, mientras que en Entre Ríos vienen superando los 20 y para hoy se anuncian las máximas más altas en lo que va de este “veranito de San Juan”.Según el Servicio Meteorológico Nacional, esta tarde el termómetro podría llegar a los 26 grados, aunque para mañana está previsto un descenso, que no será marcado.Así lo adelantó en la víspera ael meteorólogo Alejandro Gómez. El sábado “ingresará un sistema frontal poco significativo que no traería inestabilidad. Rotaría el viento al sur y sudeste, con aumento de nubosidad. Habrá un descenso de temperatura, que no será marcado. Hay escasa posibilidad de precipitaciones, que podrían darse en el sur de la provincia”, estimó el especialista.El domingo “retornaría el aire templado a cálido, con vientos del noreste. La situación se profundizará el lunes con abundante nubosidad a la mañana, cuando son probables algunas lloviznas. Por la tarde la atmósfera seguirá pesada”, con registros térmicos que “podrían llegar a los 26 grados”.El martes, el calorcito “empezaría a retirarse con el ingreso, en principio de aire fresco y, hacia fines de la semana que viene, se espera que la entrada de aire sea más fría”.“Hay un vaivén de condiciones con un juego de temperaturas, con algunos descensos que se darían el sábado, pero sin importancia”, resumió Gómez, al tiempo que “las condiciones de humedad se mantendrían”.Y adelantó que desde mediados de la semana que viene “habrá una condición de inestabilidad más contundente”.