Con una ceremonia íntima, despidieron los restos de Carlos Alberto Reutemann

Política Decretaron dos días de duelo nacional por la muerte de Carlos Reutemann

Paraná El día que Reutemann fue campeón del Club de Volantes Entrerrianos en Paraná

Luego de una ceremonia íntima a la que asistieron familiares, dirigentes políticos y allegados al senador nacional y ex gobernador de la provincia en una casa de sepelios del macrocentro de la capital santafesina, a media mañana de este jueves fueron inhumados los restos de Carlos Alberto Reutemann.El cortejo fúnebre partió puntualmente a las 10 hacia el Cementerio Privado Lar de Paz, ubicado en la zona norte de la ciudad de Santa Fe en un marco dolor y profundo respeto por la figura del dos veces ex titular de la Casa Gris. En el trayecto de aproximadamente doce kilómetros entre la sala de velatorios y el cementerio jardín, muchos santafesinos se sumaron al homenaje con aplausos ante el paso del coche fúnebre que trasladó al senador nacional e ídolo deportivo por las calles y avenidas de la capital provincial. Gran cantidad de medios nacionales se dieron cita en la capital provincial para la cobertura del sepelio del Lole."Fue dos veces gobernador y era actualmente senador, pero más allá de eso a mí como a toda la familia nos deja el mejor de los recuerdos porque ha sido una persona seria y hosca pero sumamente generosa, un ser humano excepcional", lo recordó su sobrino Federico en diálogo con los periodistas que montaron guardia frente a la casa mortuoria y minutos antes de que Reutemann sea trasladado a Lar de Paz. Consultado sobre la inundación de 2003 que marcó la carrera política de Lole, Federico Reutemann reconoció que "esa fue una herida que jamás se pudo cerrar. Yo nunca lo vi tan devastado como cuando sucedió esa catástrofe".Los ministros de la Corte Suprema de Justicia Rafael Gutiérrez y María Angélica Gastaldi, la ministra de Igualdad, Genero y Diversidad de Género de la provincia Celia Arena, el ex legislador nacional y provincial Julio Gutiérrez y el ex ministro de Hacienda Juan Carlos Mercier entre otros colaboradores de las dos gestiones de Lole al frente de la Casa Gris fueron algunas de las personalidades que se acercaron a despedir los restos del legislador que este año concluía su mandato en el Congreso de la Nación.