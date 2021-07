De cara al receso invernal, lentamente “mejoran las ventas” en la terminal

A tan solo unos días del inicio de las vacaciones de invierno, y en la previa de un fin de semana largo, Elonce TV conoció como es el movimiento en la terminal de ómnibus de Paraná.Al respecto, el responsable de la empresa de colectivos Flecha Bus, Enrique Susevich, indicó aque “en las últimas dos semanas mejoraron las ventas, la gente se va animando y se tiene que tener en cuenta que en el transporte de larga distancia no es transmisor el coronavirus”.En cuanto a los destinos más buscados, Susevich, declaró que son “Mar del Plata, Buenos Aires, Salta, Mendoza y Córdoba. Para el interior de la provincia, la demanda se nota en las ciudades de la costa del Uruguay, como Concordia, Chajarí y Federación”.En sintonía con eso, amplió que se incorporaron colectivos de refuerzos para los destinos de Bahía Blanca, Puerto Madryn, Buenos Aires, Colón, Concordia y Córdoba. Muchas personas viajan hoy y vuelven lunes, en tanto los que se van de viaje el lunes, lo hacen por cuatro días”.De todos modos, aclaró que “a partir de la semana que viene habrá mayor demanda, debido a que en más provincias comienzan las vacaciones de invierno. La reactivación de todos modos no es como la esperábamos, pero es importante contar con este pequeño impulso”.“En Paraná las personas sacaron los boletos sobre la hora, es algo que ocurre siempre, y los pasajes no han sufrido aumento desde hace un mes, no han sufrido variaciones”, dijo Susevich y en este sentido ejemplificó que “un pasaje a Buenos Aires cuesta 2850 pesos el coche semicama, y si sacas ida y vuelta hay descuentos. Además, si se compra el pasaje con más de 30 días de distancia obtienen un 30% de descuento”.“El menú de oferta es bastante importante y hay promociones si los clientes compran el ida y vuelta. Un 65% por ciento abona con tarjeta de crédito y el resto en efectivo” , resaltó.En cuanto a los factores que influyen en la demanda, dijo que uno de los que más se observa es “la situación económica, hay muchas personas que quisieran viajar y no lo están pudiendo hacer”. Otra de las cuestiones, es la incertidumbre sobre la situación sanitaria, “es proporcional a la información que está circulando, cuando se dice que hay muchos contagios las ventas bajan, pero cuando se transmite tranquilidad se vende más”.