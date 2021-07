Emotivo video: agente le propuso casamiento a su novia enfrente a sus compañeros

Un acto de rutina de la policía de Tucumán se convirtió en un momento emotivo y feliz, cuando uno de los agentes de la Guardia Urbana, ante un gran número de compañeros, le propuso matrimonio a su novia, también policía.Lucas Sotelo, de 23 años, sorprendió no solo a su pareja, sino a sus cerca de cien compañeros durante un cambio de turno. Todos presenciaron la propuesta de casamiento.En diálogo con Cadena 3, el joven relató que tras la autorización de su superior, en menos de ocho horas consiguió un anillo para su pareja, Vanina Carrasco, también de 23 años, y armó la puesta en escena."Compré las cosas para la sorpresa y se lo pedí. Calculamos que había más de cien personas. Le robé unos minutitos a cada uno y logramos hacer la sorpresa para ella", contó emocionado.

El joven reveló que tenía anotado en una tarjetita lo que le iba a decir, pero que en el momento se olvidó de eso y prefirió expresar lo que le salió. "Me paré y me temblaban las piernas", recordó.Y expresó: “'No', me dijo al principio. Pero estiró la mano y le puse el anillo. Fue una alegría muy grande, jamás pensé que me iba a pasar así y que iba a tener mucha repercusión el video".La historia de amor nació a partir de una serie de paros de los colectivos. En esos días Vanina no tenía cómo volver a su casa y él la llevaba en su auto, relataron los medios locales.

Sotelo relató que empezaron la relación en la patrulla urbana y que la boda aún no tiene fecha. Y que eligió hacer la propuesta en su lugar de trabajo porque es "donde empezó todo".El video de la propuesta, con globos rojos y en forma de corazón, se viralizó rápidamente en la provincia y fue celebrado en las redes sociales.“Naturalmente, nos tienen como personas frías. Lo único que queremos mostrar es que existe el amor, que somos humanos y que también sentimos", dijo Vanina a La Gaceta de Tucumán.