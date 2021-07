El ex juez Oyarbide, internado con asistencia respiratoria por covid

El ex juez federal Norberto Oyarbide debió ser intubado en las últimas horas en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, donde permanece internado desde la semana pasada tras haber dado positivo de Covid-19.



Oyarbide, de 70 años, fue internado el jueves pasado con un cuadro de neumonía bilateral debido a su diagnóstico de coronavirus positivo, lo cual llevó a la decisión de intubarlo para darle asistencia respiratoria.



Tras su internación, los allegados al ex juez federal contaron cuál fue el cuadro con el que ingresó al sanatorio y especularon que "se habría contagiado en el festejo de su cumpleaños".



Oyarbide renunció a su cargo en abril de 2016 después de 21 años como juez federal y acorralado por denuncias ante el Consejo de la Magistratura y críticas de distintos sectores de Juntos por el Cambio, que por ese entonces empezaba con su gobierno.



"Jamás tuve ningún tipo de presión. Me voy porque todo en la vida tiene un principio y un final. Me voy porque necesito otras cosas para mi vida", afirmó en aquel entonces el juez, que en febrero pasado dio un giro en su vida al convertirse en columnista de un programa radial.