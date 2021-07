Encontraron dos enormes yararás y las mataron: es raro verlas en esta época

Una pareja de yararás fue hallada en la sección rural de una localidad de Corrientes. Las serpientes tenían alrededor de un metro y medio cada una y las mataron "por precaución".



Los reptiles fueron encontrados en Buena Vista, tercera sección rural de Goya, mientras se realizaban trabajos en instalaciones eléctricas. La especie hallada es conocida como yarará de la cruz. Desde el lugar relataron que se procedió a matar a ambos ejemplares por "riesgo de ponzoña".



El especialista Walter Verón, técnico que se desempeña hace más de 10 años en el Centro Productor de Suero Antiofídico (Cepsan), sostuvo que son poco comunes esos hallazgos en estas épocas del año.



"Es raro ver en pleno julio este tipo de hechos ya que en esta época comienzan a aletargarse, como todos los reptiles se esconden todo el invierno y salen recién al inicio de la primavera, en septiembre u octubre. Se alimentan y se reproducen para tener sus crías en diciembre o enero", dijo al diario El Litoral.



"Lo más recomendable es que traten de dejar a la serpiente que siga su camino. Las personas deben tener en cuenta que no deberían tener contacto, más aun si es venenosa, y no matar porque a veces lo hacen por desconocimiento", informó.



Asimismo, Verón explicó que "los animales tienen su función en la naturaleza y andar matando por matar puede producir un desequilibro. Las serpientes se alimentan de roedores y eso ayuda al control de la especie", destacó.



Por otro lado, aclaró que la especie encontrada hasta el momento no está protegida por la ley, pero "vemos muchas matanzas" y que esto "hace peligrar la especie lo que obliga a que haya una protección como sucede con la boa curiyú".



"La especie encontrada por el momento no está protegida por ley, pero vemos que hay muchas matanzas y si sigue así comenzará a peligrar la especie", concluyó.