Paranaense en Rio de Janeiro palpita la final de la Copa América

El próximo sábado desde las 21 horas, la selección argentina se fútbol se enfrentará a una nueva final de la Copa América. Su rival: Brasil, un clásico mundial. Las dos grandes potencias del continente han poblado desde siempre las canchas de todo el mundo: son el semillero de donde surgieron los mejores jugadores de la historia.Lionel Ruggia, es un paranaense, quien desde hace varios años vive en la ciudad de Río de Janeiro. Allá logró formar una familia, conoció una brasilera y juntos tuvieron una hija. Según comentó a, la niña es hincha de “river y Argentina. Camiseta de Brasil yo no le voy a comprar, que se encargue la familia materna. Antes de nacer ya le había regalado la de Argentina”.El estadio Maracaná, de Río de Janeiro, será el escenario de una apasionante final. “Estamos muy felices y ansiosos. Después de tantos años volver a una final de la Copa América es fantásticos, estamos re alterados”, expresó Lionel. Según contó hasta el momento nadie dijo nada con respecto a la final. “Tenemos unos vecinos que me empezaron a joder, pero tranqui”.Todo el campeonato se disputó sin público, sin embargo, se barajan diversas teorías con que podrían habilitar la entrada de hinchas. “Hasta el momento no hay nada oficial, se dice que la confederación está pensando en habilitar 200 cupos, pero la Conmebol insistirá en que sea más gente”.Lionel disfrutó en vivo la final argentina-Alemania en el 2014. “Todos los días paso por el Maracaná y repito ese momento en mi cabeza. Poder tener esa posibilidad de poder ganarle a los brasileros, es genial”.El paranaense contó que ante el duelo Messi-Neymar “los brasileros prefieren que gane Argentina. Es mucha la cantidad de personas que andan con la camiseta del país y del mejor jugador del mundo”, aseveró. A la vez aclaró que “todo bien porque al técnico le soltaron la mano cuando se opuso a la realización de la Copa América”.Al finalizar, dijo divertido que el sábado “voy a colgar la camiseta de Entre Ríos en el balcón y si ganamos, no me importa nada, que se despierten todos”.