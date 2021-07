Infectólogo estimó cuándo sería el fin de la pandemia por coronavirus

“En los últimos cinco días volvió a descender la cantidad de casos de coronavirus, con lo cual, da la sensación que esta segunda ola se está desinflando”, comunicó a Elonce TV Dr. Luis Cámera, médico infectólogo y uno de los especialistas que integra el comité de asesores del gobierno nacional desde el comienzo de la pandemia del Covid-19.



En ese sentido, el especialista tildó de “negativo” a la habilitación de las vacaciones de invierno para este mes de julio. “Desde mi óptica, hubiese sido mucho más sensato esperar un mes más, cuando a esa altura habrá más gente vacunada y menos cantidad de virus circulando porque ahora tenemos alrededor de 20.000 casos por día en todo el país”, argumentó.



“Sacar varios millones de personas a mitad de mes, es potencialmente peligroso desde lo sanitario y no será bueno desde lo económico porque tampoco es que saldrá tanta gente. Y a su vez, se puede ralentizar este descenso de contagios”, justificó Cámera al dar cuenta que “es un error económico” la apertura al turismo durante el receso escolar.



“En agosto impactará la cantidad de vacunas que ingresa al país, mes en el que habrá un buen número de población protegido y los casos bajarán en forma significativa”, estimó el infectólogo al avizorar “un septiembre muy tranquilo”.



“El receso escolar debería ser en agosto”, insistió el médico al evidenciar: “Las vacaciones en agosto serían mejor desde el punto de vista económico, porque saldrá mucha más gente, con mayor tranquilidad y mejor ánimo, con más ganas de gastar dinero; que no ahora cuando se están haciendo muy pocas reservas y gente atemorizada”.



“El comportamiento de la gente es lógico, pero ciertos comportamientos sindicales, estructuras muy rígidas, llevan a un error que le da más posibilidades al virus”, alertó Cámera.



En la oportunidad, reconoció que le preocupa más la contagiosidad de las cepas Manaos y Andina; no así la variante Delta. “Las localidades relacionadas a la Ruta 14 tuvieron un grado de infección tremendo y eso fue porque el virus de Manaos entró desde Brasil”, explicó.



Y agregó: “El virus llegó en avión y en el país se distribuyó a través del transporte terrestre, por las rutas de Uruguayana y Paso de Los Libres, que son la principal fuente de conexión con el Mercosur y que terminó inundando las ciudades de la zona”. “El virus también tiene transmisión por materia fecal, y puede aparecer en las aguas cloacales que terminan en el río”, acotó al respecto.



Finalmente, el infectólogo estimó que “este año sería el fin de la pandemia en el Mundo Occidental y en parte de los países orientales; y en 2022 en África”. “El efecto de las vacunas logró doblegar la curva de contagios, las proyecciones son estables, lo que no significa que el virus se vaya”, sentenció. (Elonce)