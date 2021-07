Investigan la cepa de covid que tenía el joven de 24 años que murió en La Paz

Falleció un joven de 24 años con coronavirus en la localidad de La Paz. Según se conoció el hombre de apellido Velásquez no poseía factores de riesgo, ingresó el domingo al hospital, su cuadro de salud empeoró rápidamente y falleció el lunes.

Al respecto, el director del hospital “9 de Julio” de La Paz, Darío Engelman, a Elonce TV “en el hospital hubo cientos de pacientes con coronavirus y ninguno tuvo un final tan veloz. Sabemos que el joven había viajado al norte del país, también estuvo cerca de Misiones y en contacto con personas oriundas de Brasil”.



En este sentido, informó que Velásquez ingresó el domingo al nosocomio con síntomas compatibles con coronavirus, “se le realizó un test rápido y placas que revelaron anomalías a nivel pulmonar. El joven requirió oxigenoterapia y el lunes se decidió trasladarlo hacia el Hospital de la Baxada, pero lamentablemente el paciente no pudo ser estabilizado, su cuadro fue empeorando y pese a las maniobras que realizamos falleció”.



Tras el lamentable desenlace, en el hospital “tomaron todas las muestras para mandar a analizar y tener una certeza sobre por qué se llegó a esa situación”, dijo Engelman. Entre los análisis que se realizarán, estudiarán cuál es la cepa de covid que contrajo.

Por otra parte, el director del hospital explicó que “el joven de 24 años había sido padre hacía pocos días y no llegó a conocer a su hijo, debido a que volvió de viaje y presentó síntomas”.