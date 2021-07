Encuentran peces muertos en conocida playa del Paraná: lo adjudican a la bajante

La bajante del río Paraná, afecta a localidades costeras de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, que deja imágenes alarmantes. En la conocida playa La Marcelina de la localidad correntina de Ituzaingó, encontraron peces muertos que reflejan las consecuencias que está sufriendo la flora y fauna del lugar.

Sociedad El río Paraná registró en junio el segundo caudal más bajo en 120 años

El nivel del río Paraná se encuentra hoy en dicha zona en 5 centímetros por debajo de cero, el peor registro desde 1944. Y comparado a esta misma fecha en 2020, el nivel del río estaba a un metro y en 2019, a 4,49 metros.Esta baja histórica del Paraná se debe a que por tercer año consecutivo las lluvias son escasas en donde nace la cuenca del Paraná, en Brasil, lo que complica el caudal del río Paraguay y del río Paraná.La organización ecologista El Paraná No se Toca advirtió que si continúa la bajante del río Paraná, por la escasez de lluvias en Brasil y Paraguay, en los próximos días “podría repetirse el pico histórico” del 2020 cuando alcanzó los 0,08 metros de altura.Por otra parte, Pablo Cantador, de la agrupación ecologista “El Paraná No se Toca” señaló que “hace más de un año que cientos de pequeñas lagunas del humedal se quedaron sin agua, las plantas acuáticas se secaron y la fauna típica que vive en estos ambientes desapareció” en la zona de Rosario.“Las lagunas y arroyos están con pasto, pero ahora llega el invierno y lo secará, a diferencia de lo que fue en el 2020, que con la bajante del río quedó con el humedal y las plantas, que se secaron por la cantidad de incendios”, detalló.El ambientalista dijo que en este último verano se advirtió “una merma considerable de aves que migran en esta estación”, y que en la zona del humedal “desaparecieron” aves acuáticas de lagunas y arroyos.A raíz de las quemas y ahora por la bajante del río, el ecologista dijo que especies de aves, como el gavilán caracolero, “ya no se ven en las islas puesto que no hay caracoles, no tiene comida y ha emigrado a espejos de agua del interior santafesino o de Entre Ríos”.Otras de las especies víctimas de la situación hídrica es el coipo o nutria, por la ausencia de lagunas y la falta de control en la caza furtiva.