Vacaciones de invierno en Entre Ríos: “Las reservas están bastante tibias”

Política Ratificaron las fechas de vacaciones de invierno para todo el país

En Entre Ríos, las vacaciones de invierno tendrán lugar entre el 12 y 25 de julio próximo. Al respecto, el gobernador Gustavo Bordet había indicado aque no están previstas nuevas restricciones durante el receso escolar y valoró que se trabaja de forma articulada con el sector privado “para tener una buena temporada y no se generen picos de contagios”.“Esperamos que con el correr de los días empiecen a concretarse las reservas y comiencen a llegar (turistas) con la apertura de Buenos Aires y el área metropolitana, que son los principales centros de emisión a nuestra provincia”, valoró Schey.En ese sentido, ponderó que “la pandemia hizo que se desarrolle aún más el turismo de naturaleza”. “Apuntamos a los zafarís fotográficos, avistaje de aves, senderismo y pesca, que es la actividad que siempre se destaca en Entre Ríos, además de la gastronomía, que será la vedette”, detalló.En relación a la pandemia por coronavirus, el dirigente mencionó que “el sector se comprometió a cumplir con los aforos y a garantizar la ventilación cruzada (...) porque si no apuntamos a contener a las empresas y a que puedan estar operativas para seguir preparándose para la temporada verano, el sistema turístico provincial se verá muy golpeado, lo cual sería muy triste porque mucha mano de obra quedaría por fuera del sistema”.En la oportunidad, el titular de la CET anunció que este marte se inaugura la temporada de invierno en las Termas de Colón. “Independientemente de los resultados de las vacaciones, es importante que las desarrollemos”, sentenció.